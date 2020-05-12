Где взять витамин D, когда он так нужен в условиях самоизоляции

Новости шоу бизнеса:На дефицит витамина D могут указывать апатия, усталость, сонливость.

Известно, что витамин D - это группа биологически активных веществ, которые организм получает двумя путями: синтезирует под воздействием ультрафиолета и берёт из пищи.

По словам экспертов, даже при невозможности пополнять запасы этого витамина, находясь дома, дефицита можно избежать при помощи печени трески. Ежедневно достаточно употреблять в пищу 25 граммов продукта. Если печень трески вызывает у вас стойкое неприятие, в качестве альтернативы можно рассмотреть сливочное масло, мясо, жирную рыбу. Полезно сопровождать эти продукты овощами.

Как считает австралийский эксперт в области здравоохранения доктор Рейчел Нил, ежедневное пребывание на солнце в течение хотя бы 10 минут может снизить риск заболевания коронавирусом. По словам медика, витамин D, если он образуется под воздействием солнечных лучей, может существенно повысить устойчивость к инфекциям.

Люди, у которых уровень витамина D был понижен, попадают в группу по риска по развитию ОРЗ и ОРВИ (а COVID-19 относится к этой категории), отмечает медик.