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Витамины и их неоценимая польза для женского здоровья

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Витамины и их неоценимая польза для женского здоровья
02:46 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Врачи-эндокринологи собрали пятерку главных витаминов, которые поддержат женский организм, а также избавят от стрессов и психологического давления, связанного с кризисом среднего возраста.

  • 1

    Витамин D

    Дефицит этого витамина во взрослом возрасте связан с повышенным риском самых разных заболеваний, которые непосредственно влияют на продолжительность жизни, от рака до диабета второго типа. Чтобы получить суточную норму витамина D, достаточно 15-минутной прогулки в солнечную погоду или порции жирной рыбы.

  • 2

    Омега-3

    Эти жирные кислоты, которыми богаты рыба, орехи, семечки, авокадо и оливки - залог здоровья сосудов и сердца. Врачи предполагают, что именно употребление продуктов, богатых омега-3 - лучший способ продлить жизнь и сохранить здоровье до преклонных лет. После менопаузы наше сердце нуждается в дополнительной защите, так что важно добавить в свой рацион больше продуктов, богатых полезными кислотами.

  • 3

    Кальций

    Уровень эстрогена, который препятствует вымыванию кальция из организма, после 50 лет резко снижается, и наши кости, суставы, зубы становятся особенно уязвимы. Поэтому женщинам после 50 лет нужно есть больше продуктов, богатых кальцием, и, возможно, даже принимать соответствующие добавки-но только по назначению врача!

  • 4

    Витамин С

    В любом возрасте витамин С необходим для поддержания нашего иммунитета, но после 50 лет он становится особенно актуальным еще и потому, что участвует в выработке коллагена, укрепляет кости. Суточная норма витамина С для людей старше 50 лет - 500-1000 мг.

  • 5

    Витамин Е

    Этот витамин способствует улучшению умственной деятельности, укрепляет нервную систему (которая испытывает повышенные нагрузки при прохождении через менопаузу). А самое главное, витамин Е - мощный антиоксидант, который помогает клеткам нашего тела защищаться от свободных радикалов и бороться со старением.

Нехватка витамина D: основные симптомы

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Здоровье, Женщины, Витамины, Польза.
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