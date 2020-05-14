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Страдают почки и печень: чем так опасен частый прием обезболивающих?

Страдают почки и печень: чем так опасен частый прием обезболивающих?
20:21 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Некоторые люди не понимают, что обезболивающие препараты снимают лишь симптом, но никак не устраняют проблему.

Если вас что-то беспокоит, тогда стоит сходить к врачу, потому что частый прием таблеток может усугубить ситуацию и вызвать дополнительные проблемы со здоровьем. Чем опасны обезболивающие?

Повреждают желудочно-кишечный тракт

Регулярный прием обезболивающих таблеток приводит к желудочным кровотечениям и язвам. Этот риск выше среди людей, которым за 60 лет и тех, кто принимает рецептурные разжижители крови или стероиды.

Повреждают почки

Анальгетики способны блокировать приток крови к почкам. А длительное употребление больших доз может серьезно навредить этому органу. Поэтому если у вас есть проблемы с почками, принимайте эти лекарства по минимуму.

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Повреждают печень

Многие обезболивающие препараты содержат такое вещество, как ацетаминофен. Его минус - риск повреждения печени. При регулярном приеме может развиться печеночная недостаточность, которая приводит к повышению уровня токсинов.

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Здоровье, Таблетки, Лекарства, Обезболивающие.
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