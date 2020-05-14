Страдают почки и печень: чем так опасен частый прием обезболивающих?

Если вас что-то беспокоит, тогда стоит сходить к врачу, потому что частый прием таблеток может усугубить ситуацию и вызвать дополнительные проблемы со здоровьем. Чем опасны обезболивающие?
Повреждают желудочно-кишечный тракт
Регулярный прием обезболивающих таблеток приводит к желудочным кровотечениям и язвам. Этот риск выше среди людей, которым за 60 лет и тех, кто принимает рецептурные разжижители крови или стероиды.
Повреждают почки
Анальгетики способны блокировать приток крови к почкам. А длительное употребление больших доз может серьезно навредить этому органу. Поэтому если у вас есть проблемы с почками, принимайте эти лекарства по минимуму.
Повреждают печень
Многие обезболивающие препараты содержат такое вещество, как ацетаминофен. Его минус - риск повреждения печени. При регулярном приеме может развиться печеночная недостаточность, которая приводит к повышению уровня токсинов.