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Как справиться со стрессом в условиях изоляции: советы психологов

Как справиться со стрессом в условиях изоляции: советы психологов
17:48 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Психологи рассказали, как справляться со стрессом в условиях карантина.

Чем дольше длится карантин из-за коронавируса, тем больше мы поддаемся тревожным мыслям и плохому настроению. Психологи советуют придерживаться простых правил, которые помогут избежать стрессов.

Например, людям, которые получают позитивные эмоции от физической активности, эксперты советуют начать активно заниматься спортом. В интернете сейчас полно онлайн-тренировок. Кстати, почему бы вам не связаться по видео со своей подругой и не позаниматься вместе с ней? Уверены, делать вдвоем упражнения и приседания куда веселее.

Еще один прекрасный способ сохранить спокойствие и поднять настроение - медитации. Если вы в этом новичок, то эксперты советуют медитировать под звуки природы: просто закройте глаза и совершите мысленное путешествие. Вот увидите - это работает!

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Если вам одиноко, то онлайн-общение - именно то, что позволит вам сейчас поддерживать связь с близкими и не падать духом. И еще: если у вас нет своего блога, то можно попробовать его завести.

Еще одним хорошим решением для карантинных будней станут книги, фильмы, а также долгие разговоры по душам с членами семьи и близкими людьми. Чтобы поддерживать хорошее настроение, старайтесь меньше реагировать на плохие новости и больше концентрироваться на том, что вас приободряет и наполняет энергией.

Также психологи советуют изучить иностранный язык, а может, даже освоить новую профессию.

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Постарайтесь быть продуктивными - расписывайте планы на день, обсуждайте книги и сериалы с друзьями онлайн, сделайте то, что давно откладывали, - и тогда время, проведенное на карантине, не покажется вам мучительно долгим и бессмысленным.

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Здоровье, Стресс, Психология, Карантин.
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