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Киви: польза и вред для организма и здоровья

Киви: польза и вред для организма и здоровья
11:32 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Киви обладает огромными преимуществами для здоровья, включая укрепление иммунитета и улучшение обмена веществ.

Первоначально киви был известен как "персик обезьяны" — он был основной продукт питания диких обезьян и произрастал на юго-западе Китая. Традиционная китайская медицина обычно использовала киви для лечения лихорадки, восстановления пищеварения и предотвращения вирусных инфекций. 

Содержит много витаминов и минералов

Один киви содержит следующие макроэлементы:

Калории: 42,1 ккал

Углеводы: 10,1 г

Клетчатка: 2,1 г

Кальций: 23,5 мг

Магний: 11,7 мг

Фосфор: 23,5 мг

Калий: 215 мг

Витамин С: 64 мг

Витамин Е: 1,0 г

Укрепляет иммунитет

Киви является отличным источником иммуностимулирующих антиоксидантов. Он также обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, которые могут подавлять рост болезнетворных бактерий, таких как Escherichia coli и Staphylococcus aureus. Витамин С повышает иммунитет, стимулируя выработку антител и лейкоцитов, которые борются с патогенами.

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Улучшает пищеварение и обмен веществ

Пищевые волокна (клетчатка) улучшает пищеварение и регулирует движение кишечника. Это, в свою очередь, поддерживает потерю веса из-за эффектов на сытость. Пищевые волокна подавляют всасывание избытка глюкозы и холестерина в кишечнике.

Способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Киви является отличным источником калия, который регулирует кровяное давление. Содержание антиоксидантов может снизить количество "плохого" холестерина в крови, снижая риск сердечного приступа, гипертонии, нарушений обмена веществ и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Здоровье, Польза киви, Советы медиков, Полезные свойства киви.
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