Киви: польза и вред для организма и здоровья

Первоначально киви был известен как "персик обезьяны" — он был основной продукт питания диких обезьян и произрастал на юго-западе Китая. Традиционная китайская медицина обычно использовала киви для лечения лихорадки, восстановления пищеварения и предотвращения вирусных инфекций.
Содержит много витаминов и минералов
Один киви содержит следующие макроэлементы:
Калории: 42,1 ккал
Углеводы: 10,1 г
Клетчатка: 2,1 г
Кальций: 23,5 мг
Магний: 11,7 мг
Фосфор: 23,5 мг
Калий: 215 мг
Витамин С: 64 мг
Витамин Е: 1,0 г
Укрепляет иммунитет
Киви является отличным источником иммуностимулирующих антиоксидантов. Он также обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, которые могут подавлять рост болезнетворных бактерий, таких как Escherichia coli и Staphylococcus aureus. Витамин С повышает иммунитет, стимулируя выработку антител и лейкоцитов, которые борются с патогенами.
Улучшает пищеварение и обмен веществ
Пищевые волокна (клетчатка) улучшает пищеварение и регулирует движение кишечника. Это, в свою очередь, поддерживает потерю веса из-за эффектов на сытость. Пищевые волокна подавляют всасывание избытка глюкозы и холестерина в кишечнике.
Способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Киви является отличным источником калия, который регулирует кровяное давление. Содержание антиоксидантов может снизить количество "плохого" холестерина в крови, снижая риск сердечного приступа, гипертонии, нарушений обмена веществ и сердечно-сосудистых заболеваний.