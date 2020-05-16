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Напитки с сахаром опасны для сердца

Напитки с сахаром опасны для сердца
12:32 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Важная новость для всех женщин, которые любят класть в чай и кофе много сахара.

Новое исследование показало, что содержащие сахар напитки увеличивают риск болезней сердца у женщин на 20%. В этой связи ученые рекомендуют ограничить объем сахара 6 ложечками в день.

Каждый сладкий напиток, выпитый в течение дня, увеличивает риск сердечно-сосудистых болезней. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, опубликовавшие статью в Journal of American Heart Association.

В ходе наблюдений было установлено, что женщины, ежедневно выпивающие один или более калорийный безалкогольный напиток, содержащий сахар, на 20% чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, по сравнению с ровесницами, которые не употребляли эти напитки.

Стоит отметить, что данное исследование было наблюдательным, оно не доказало существования причины и следствия. В нем приняли участие более 106 000 женщин со средним возрастом в 52 года.

Чем грозит злоупотребление кофе?

При употреблении сладких напитков ежедневно вероятность потребности в проведении разного рода сосудистых процедур вроде ангиопластики на закупоренных артериях увеличивалась на 26%, а риск инсульта вырастал на 21%, если сравнивать с женщинами, которые крайне редко пили напитки с сахаром или не употребляли их вовсе.

В этой связи авторы исследования призывают не поглощать в день добавленных сахаров объемом более 100 калорий, что составляет эквивалент 6 чайных ложек сахара. Что до мужчин, то им рекомендуется ограничиться 150 калориями или 9 чайными ложками сахара в день для того, чтобы защитить сердечно-сосудистую систему. Речь обо всех сладких напитках, а не только о сахаре в чае и кофе.

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Сердце, Здоровье, Напитки, Здоровье сердца, Сладкие напитки.
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