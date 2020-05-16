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Чем грозит злоупотребление кофе?

Чем грозит злоупотребление кофе?
08:47 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Этот напиток изготавливается из жареных семян (зерен) нескольких видов растений, а от степени их обжарки зависит крепость напитка.

Кофе со взбитыми сливками, латте или черный кофе — наиболее часто употребляемые напитки в мире. Но хорошо это или плохо для вашего здоровья, можно выяснить с помощью генетики. Первое в мире исследование, проведенное Australian Centre for Precision Health, показывает, что чрезмерное потребление кофе может привести к ухудшению здоровья. Особенно это касается здоровья костей и ожирения.

Используя данные 300 000 участников из Британского биобанка, ученые изучили связь между генетически обусловленным привычным потреблением кофе и полным спектром заболеваний, и обнаружили, что слишком большое количество кофе может увеличить риск развития остеоартрита, артропатии (болезни суставов) и ожирения.

Много кофе, это сколько?

В более ранних исследованиях, проведенных профессором Хиппоненом и его командой, шесть чашек кофе в день считались верхним пределом безопасного потребления.

Эксперт по генетическим эпидемиологам, профессор UniSA Элина Хиппонен, говорит, что понимание любых рисков, связанных с привычным употреблением кофе, может иметь очень большие последствия для здоровья населения.

Чем заменить вредные продукты

"Во всем мире люди пьютм около трех миллиардов чашек кофе каждый день, поэтому имеет смысл изучить все плюсы и минусы для нашего здоровья. Как правило, влияние потребления кофе исследуется с использованием наблюдательного подхода, где сравниваются не пьющие кофе. Но это может привести к вводящим в заблуждение результатам. В этом исследовании мы использовали генетический подход — так называемый анализ MR-PheWAS — чтобы установить истинные эффекты потребления кофе против 1117 клинических состояний. Обнадеживающие результаты показывают, что умеренное употребление кофе в основном безопасно. Чрезмерное потребление кофе может привести к повышенному риску некоторых заболеваний", — говорит профессор Хиппонен.

Результаты обнадеживают с точки зрения общего потребления кофе, но люди должны помнить, что нужно употреблять кофе в умеренных количествах — это лучший выбор для того, чтобы насладиться кофе и хорошим здоровьем, считают исследователи.

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Здоровье, Кофе, Вред кофе, Польза кофе, Советы медиков, Чем грозит злоупотребление кофе.
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