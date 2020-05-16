Чем грозит злоупотребление кофе?

Новости шоу бизнеса:Этот напиток изготавливается из жареных семян (зерен) нескольких видов растений, а от степени их обжарки зависит крепость напитка.

Кофе со взбитыми сливками, латте или черный кофе — наиболее часто употребляемые напитки в мире. Но хорошо это или плохо для вашего здоровья, можно выяснить с помощью генетики. Первое в мире исследование, проведенное Australian Centre for Precision Health, показывает, что чрезмерное потребление кофе может привести к ухудшению здоровья. Особенно это касается здоровья костей и ожирения.

Используя данные 300 000 участников из Британского биобанка, ученые изучили связь между генетически обусловленным привычным потреблением кофе и полным спектром заболеваний, и обнаружили, что слишком большое количество кофе может увеличить риск развития остеоартрита, артропатии (болезни суставов) и ожирения.

Много кофе, это сколько?

В более ранних исследованиях, проведенных профессором Хиппоненом и его командой, шесть чашек кофе в день считались верхним пределом безопасного потребления.

Эксперт по генетическим эпидемиологам, профессор UniSA Элина Хиппонен, говорит, что понимание любых рисков, связанных с привычным употреблением кофе, может иметь очень большие последствия для здоровья населения.

"Во всем мире люди пьютм около трех миллиардов чашек кофе каждый день, поэтому имеет смысл изучить все плюсы и минусы для нашего здоровья. Как правило, влияние потребления кофе исследуется с использованием наблюдательного подхода, где сравниваются не пьющие кофе. Но это может привести к вводящим в заблуждение результатам. В этом исследовании мы использовали генетический подход — так называемый анализ MR-PheWAS — чтобы установить истинные эффекты потребления кофе против 1117 клинических состояний. Обнадеживающие результаты показывают, что умеренное употребление кофе в основном безопасно. Чрезмерное потребление кофе может привести к повышенному риску некоторых заболеваний", — говорит профессор Хиппонен.

Результаты обнадеживают с точки зрения общего потребления кофе, но люди должны помнить, что нужно употреблять кофе в умеренных количествах — это лучший выбор для того, чтобы насладиться кофе и хорошим здоровьем, считают исследователи.