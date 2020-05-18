Легкие способы избавиться от отеков под глазами в домашних условиях

Отёки, потускневший цвет лица, морщины вокруг глаз, покраснения — проблемы с кожей, которые встречаются практически у каждой девушки после 25-30 лет. Обычно подобные признаки — проявления неправильного ухода, образа жизни.
Но когда нет возможности пройти консультацию, а от отёчности необходимо избавиться здесь и сейчас. Следует воспользоваться одним из представленных в статье методов. О них рассказал косметолог Григорий Гольдин.
Способ 1: яичный белок
Самое время попробовать данный способ — он лёгок в использовании. С помощью такого способа можно отбелить кожу вокруг глаз, уменьшить выраженность морщин, придать упругость верхнему слою.
Следует взбить яичный блок блендером, до консистенции густой пышной пены. Получившуюся пену необходимо нанести на область вокруг глаз, отступая от линии роста ресниц, чтобы смесь не попала внутрь. Через несколько минут смыть тёплой водой.
Использовать подобную маску можно хоть каждый день. После первого нанесения можно заметить видимый результат. Простой косметологический метод в домашних условиях.
Способ 2: лёд с огурцом
Все знают о прикладывании кусочков огурца на лицо. Такой метод не удобен и не так эффективен, как тот, который мы предложим. Из-за формы огурец не способен плотно прилегать к поверхности. Придётся сидеть неподвижно придерживать его руками.
Огуречный лед. Для этого натрите половину огурца средней формы на мелкой тёрке, смешать его с водой. Потребуется около половины стакана жидкости. Затем необходимо разлить получившуюся смесь в формы для льда. Данными льдинками нужно протирать каждое утро область вокруг глаз. Благодаря лёгкому и доступному способу можно избавиться от отёков в домашних условиях.
Подобным образом можно смазывать всё лицо. Кубики с овощем позволят получить тонизирующий, очищающий и лифтинговый эффекты.
Способ 3: ромашковый отвар
Самый известный метод борьбы с отёка под глазами. Прикладывайте тёплый и холодный пакетики/ватные диски, смоченные в отваре ромашки поочередно в глазам. Возможно воспользоваться предыдущим секретом: отвар ромашки разлить по формочкам для льда и протирать ежедневно область вокруг глаз.