Легкие способы избавиться от отеков под глазами в домашних условиях

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Отёки, потускневший цвет лица, морщины вокруг глаз, покраснения — проблемы с кожей, которые встречаются практически у каждой девушки после 25-30 лет. Обычно подобные признаки — проявления неправильного ухода, образа жизни.

Но когда нет возможности пройти консультацию, а от отёчности необходимо избавиться здесь и сейчас. Следует воспользоваться одним из представленных в статье методов. О них рассказал косметолог Григорий Гольдин.

Способ 1: яичный белок

Самое время попробовать данный способ — он лёгок в использовании. С помощью такого способа можно отбелить кожу вокруг глаз, уменьшить выраженность морщин, придать упругость верхнему слою.

Следует взбить яичный блок блендером, до консистенции густой пышной пены. Получившуюся пену необходимо нанести на область вокруг глаз, отступая от линии роста ресниц, чтобы смесь не попала внутрь. Через несколько минут смыть тёплой водой.

Использовать подобную маску можно хоть каждый день. После первого нанесения можно заметить видимый результат. Простой косметологический метод в домашних условиях.