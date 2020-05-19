Укусила пчела: что делать, чтобы спастись от "яда"

Новости шоу бизнеса:Укус пчелы, осы, шмеля - вещь неприятная и болезненная.

Случайный укус осы или пчелы может обернуться анафилактическим шоком.

Что бывает после укуса

Место укуса воспаляется, краснеет. Возникают боль, жжение и отечность. Эти симптомы могут пройти через несколько часов, а могут и продержатся несколько дней.

Если место укуса постоянно почесывать руками, есть риск инфицировать ранку. Множественные укусы смертельны: для здорового человека такой дозой могут стать 500-1000 укусов. У людей с повышенной чувствительностью даже один укус способен вызвать аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока.

Очень важно не допустить укусы в слизистые оболочки, шею и лицо.

Быстрая помощь

Пчела оставляет в ранке жало. Его нужно быстро удалить, а ранку обеззаразить. Можно использовать разведенный нашатырный спирт, борную кислоту, раствор марганцовки. К месту укуса прикладывают что-либо холодное. Будет хорошо смазать ранку антигистаминным гелем или гормональной мазью.

Может возникнуть головная боль пульсирующего характера, сопровождающаяся шумом в ушах. Иногда выступает холодный пот, появляется чувство страха, беспокойства. Резко появившиеся сыпь, отек — тоже симптомы бурного аллергического процесса. Особенно опасен отеки гортани.

Если появилась системная реакция организма, нужно срочно обращаться за медицинской помощью. При возникновении отека в области лица, шеи не следует давать воду и лекарственные препараты. Это может усилить отек и спровоцировать удушье.

Народные способы

Антисептики и лекарственные препараты не всегда «под рукой». Что делать вдали от цивилизации? После удаления жала из ранки выдавливают яд. На место укуса накладывают чистый носовой платок или салфетку.

Можно растереть в кашицу чистый лист подорожника и приложить к больному месту. Снимают боль и отек сок петрушки, репчатого лука, одуванчика, мяты или мелиссы.

Осиный яд нейтрализуют соком лимона. Укус пчелы промывают мыльным раствором.

Как не встретиться с полосатыми насекомыми

На природу не берите с собой сладости и еду, привлекающую ос и пчел. Не нужно наносить духи, пользоваться косметикой или шампунями со сладкими запахами. Еще пчелы не любят одежду из кожи или замши.

У аллергиков с собой всегда должны быть антигистаминные препараты, шприц с адреналином, записка с информацией о себе и инструкциями.

Случайно наткнулись на пчелиный рой? Не делайте резких движений, не размахивайте руками. Замрите в неподвижной позе на пять минут, затем медленно отползите в сторону. Если возможно, отступайте через кустарник, заросли: они задержат насекомых.