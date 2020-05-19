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Что добавить в шампунь, чтобы он стал полезней: топ-5 добавок

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Что добавить в шампунь, чтобы он стал полезней: топ-5 добавок
20:07 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Даже самый обычный шампунь может стать целебным, если внести в него "небольшие коррективы".

Добавлять прямо в шампунь перед мытьем можно витамины, эфирные масла, мумие, глицерин, соду, соль.

Витаминные добавки

Можете взять сразу все или использовать выборочно: Е, A, B, C, B12. Эти витамины продаются в аптеке в ампулах. Они придадут блеск шевелюре, сделают волосы струящимися и живыми.

Витамины не стоит наливать сразу в бутыль: так они быстро утратят силу. Отливайте шампунь в пиалу, добавляйте витамины, смешивайте и приступайте к нанесению.

Единственный нюанс: после второго намыливания оставьте его на волосах немного дольше обычного, пусть «поработает». После высушивания сразу заметите объем и пышность, а волосы станут меньше выпадать.

Мумие

Этот компонент для улучшения здоровья волос дала нам сама природа. Найти целительный горный воск можно в аптеке или магазинах с натуральной косметикой.

Мумие в шампуне улучшает рост волос и их внешний вид. Чудо-средство «уплотняет» текстуру волосков, делает их прочными, улучшает кровообращение в коже головы и стимулирует рост новых луковиц.

На 500 мл шампуня обычно берут 8-10 таблеток мумие. Таблетки бросают в бутылку и ждут полного растворения, после чего используют средство в обычном режиме.

Такой шампунь наносится на волосы на 5 минут. Применять его можно каждый день.

Глицерин

Аптечный глицерин отлично удерживает влагу, поэтому его часто добавляют в шампуни и маски для волос. Он увлажнит не только волосы, пригладив все чешуйки, но и кожу головы.

На одно мытье достаточно 5-10 граммов глицерина, растворенного в шампуне или мыльном растворе с добавлением отвара ромашки или календулы.

Усилить шампунь можно чайной ложкой растительного масла – авокадо, виноградная косточка, персик. Используйте такие маски-шампуни не чаще раза в неделю, чтобы не волосы не привыкали к глицерину.

Эфирные масла

Эффективный способ сделать волосы крепкими и здоровыми – использовать эфирные масла. Можно выбрать масло в зависимости от нужд кожи головы и волос: для жирных – розмарин, лаванда, лимон, чайное дерево для сухих – апельсин, ладан, ромашка, жасмин, сандал.

На 50 мл шампуня достаточно 10-15 капель масла. Нужно хорошо помассировать кожу головы средством, после чего смыть обильной струей воды. Бонус к свежим и ухоженным волосам – стойкий приятный аромат.

Сода

Добавляя соду, мы превращаем обычное средство в шампунь глубокой очистки. Волосы будут скрипеть, но частое использование соды может их пересушить. Поэтому после такого шампуня наносите маски и увлажняющие спреи.

Сода в шампуне придаст волосам объем – за счет эффекта «подсушивания». Более сухие волосы легче поднимаются вверх, создается вид объемной укладки.

На одно мытье достаточно чайной ложки соды. Будьте осторожны с окрашенными волосами: сода может вымыть цвет.

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Соль

Мелкая соль, добавленная в шампунь, превратит его в скраб. Такое средство очень полезно для кожи головы: отшелушивает «мертвые» клетки, устраняет остатки пенок для укладки, «впитывает» лишний жир.

Шампунь-скраб усиливает поступление крови к коже головы, улучшает рост и состояние волос. После него волосы получат дополнительный объем.

Делайте скраб на здоровой коже головы не чаще раза в неделю. На одно мытье достаточно 2 чайных ложек соли, смешанных с 30-40 мл шампуня.

Натуральные добавки обойдутся в копейки, при этом не нанесут вреда окружающей среде и сделают волосы красивыми.

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Питание, Здоровье, Волосы, Шампунь, Польза.
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