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О каких проблемах со здоровьем свидетельствуют белые полоски на ногтях?

О каких проблемах со здоровьем свидетельствуют белые полоски на ногтях?
11:40 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Они могут как возникать единично, так и покрывать ногти полностью, быть еле заметными или четко выраженными, появляться редко или периодически.

Кажущиеся безобидными, белые полоски на ногтях могут указывать на опасные нарушения организма, – например, в его сердечно-сосудистой системе.

Как сообщается, состояние ногтей часто отражает особенности питания человека. Если оно однообразное, содержит слишком мало витаминов и макроэлементов, ногтевые пластины будут иметь нездоровый вид. В том числе на них могут появляться белые полоски.

Также подобное "украшение" ногтей может указывать на потенциально опасные нарушения функций сердечно-сосудистой системы. Так, атеросклероз, ухудшающий кровоток, способствует тому, что ногти не получают с кровью нужного количества питательных веществ – в результате вместе с другими признаками их нездоровья может возникать поперечная исчерченность.

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В некоторых случаях появление белых полосок на ногтях обусловлено грибком. Одновременно при этом можно заметить другие симптомы ухудшившегося состояния ногтевых пластин – их утолщение, бугристость, изменение цвета.

Помимо того, белые пятна и полоски могут указывать на повышенный уровень потенциально токсичных веществ, тяжелых металлов в организме. Иногда это сигнал того, что человек переживает сильный стресс, страдает от нарушений обменных процессов, гормональной дисфункции.

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