Альтернативные аналоги: чем заменить ботокс

Новости шоу бизнеса:Ботокс считается одной из самых противоречивых процедур в косметологии, поэтому многие избегают подобного омоложения.

Молодость, красота и здоровье — основные постулаты, которым хочется следовать. Однако существуют и другие методы, способные помочь вернуть желанную красоту.

Использование солнцезащитного крема и "нет" загару

Защитить кожу от негативного влияния ультрафиолетовых лучей — лучшая профилактика преждевременного старения. Уже дряблую кожу это вряд ли спасёт. Те люди, что не забывают о солнцезащитных кремах смолоду, выглядят гораздо моложе, их кожа подтянутее. Минимум спектр защиты должен составлять SPF30. Желательно наносить крем каждый раз перед выходом на улицу, обновлять каждые два часа. В промежуток между 11 и 15 часами, когда солнце находится в активной стадии, лучше избегать прогулок и пребывания на открытом воздухе. Иначе об омоложении можно и не мечтать.

Применение косметики с ретиноидами

Дерматологи твердят, что косметические средства с ретиноидами являются замечательными помощниками в погоне за омоложением. Благодаря им снижается выраженность морщин, кожа становится толще. Разумеется, 1-2 применения не помогут. В таком деле важна регулярность и время. Чем больше и чаще используются сыворотки с ретинолом, тем лучше станет эффект.

Походы к косметологу

Салонные процедуры придуманы вовсе не для выкачивания денег с клиентов. Важно уметь разбираться в том многообразии, которое представлено косметологами, найти грамотного специалиста, способного правильно определить, какой тип услуги поможет в вашем конкретном случае. Самыми классными считаются процедуры с задействованием пептидов, позволяющих сделать морщины практически незаметными. Благодаря этому стимулируется производство коллагена, кожа становится подтянутой, морщины не такими выраженными. Омоложение и здоровье — основные преимущества.

Выполнять массаж лица

В домашних условиях или в салоне — решать вам. Массаж лица является отличной тренировкой кожи. Это позволит улучшить кровообращение, повысить тонус мышц, сделать лицо свежим. От правильного проведенного массажа уходят отеки, признаки усталости. Дома лучше применять мезороллер, специальные ролики. В кабинете специалиста идеально подходят лимфодренаж или скульптурный массаж. Потребуется 7-10 процедур, чтобы привести кожу в тонус.

RF-лифтинг, химический пилинг, филлеры

Процедура позволит уплотнить кожу, восстановить тонус, сократить морщины. Потребуется не менее 6 сеансов, чтобы добиться необходимого эффекта. Химический лифтинг дарует видимое омоложение. Филлеры маскируют морщины, но в отличие от ботокса не приводят к обездвиживанию мышц. Создаётся ощущение идеально гладкой кожи.

Лазерная терапия

Наиболее эффективный метод, помогающих активизировать производство коллагена. Именно от него зависит упругость кожи. Для удаления небольших морщинок понадобится 3-5 сеансов.