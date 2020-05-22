Скачать
Пятница, 22.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Президент рассказал о строительстве дорог в стране
Президент рассказал о строительстве дорог в стране
Карантин: в Украине обнародовали этапы смягчения ограничений
Карантин: в Украине обнародовали этапы смягчения ограничений
Дэвид Хэй: Забавно наблюдать, как Холифилд и Тайсон говорят о камбэке
Дэвид Хэй: Забавно наблюдать, как Холифилд и Тайсон говорят о камбэке
Apple выпустила важные "коронавирусные" обновления
Apple выпустила важные "коронавирусные" обновления

Как избавиться от веснушек в домашних условиях

Смотрите фото (6)
Как избавиться от веснушек в домашних условиях
02:27 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Для некоторых людей веснушки на лице - показатель привлекательности, но сами обладатели веснушек так не считают.

  • 1

    Лимонный сок

    Лимон - эффективный органический компонент, осветляющий веснушки и другие виды пигментации кожи. Обладает естественным отбеливающим воздействием, применяется в этих целях веками. Две-три чайных ложки лимонного сока нежно втирайте в веснушки кончиками пальцев, оставляйте на 10 минут, повторяйте дважды в день.

  • 2

    Алоэ Вера

    Данное растение также сокращает уровень пигментации кожи. Можно использовать его и против веснушек, в этих целях эффективен свежий гель Алоэ Вера. Некоторое количество геля наносите на проблемные зоны лица, оставляйте на 15 минут и смывайте холодной водой. Рекомендуется повторять это один раз в день.

  • 3

    Кефир и овсянка

    Компоненты в кефире увлажняют кожу. Бутылочку с этим напитком можно найти почти в любом холодильнике. Что до овсянки, у неё тоже множество преимуществ в деле ухода за кожей. С помощью смешивания двух компонентов изготовьте густую пасту, нанесите на лицо и оставьте на 15 минут. Смывайте теплой водой, наносите дважды в неделю для достижения наилучших результатов.

  • 4

    Миндальное масло

    Миндаль богат витаминами А и Е, нежно ухаживающими за кожей и уменьшающими пигментацию. Две-три капли миндального масла рекомендуется нагреть, а затем ногтями втирать в лицо. Оставьте на час до тех пор, пока кожа полностью состав не абсорбирует. Промойте лицо теплой водой. Повторяйте процедуру перед сном.

  • 5

    Мята и банан

    Мята богата антиоксидантами, уменьшающими веснушки. Этот нутриент присутствует и в бананах, которые увлажняют кожу. Изготовьте пюре из мяты и тертых бананов. Смешайте ингредиенты и нанесите на лицо. Оставьте на 8 - 12 минут, повторяйте трижды в неделю

Миндальное масло: польза продукта для здоровья

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Здоровье, Продукты питания, Веснушки, Кожа лица, Уход за лицом, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД: Представители Украины не будут участвовать в российской конференции ООН по Крыму
02 Монатик впервые показал свою беременную жену (Фото)
03 Борьба с COVID-19: Азербайджан отправил в Украину самолет с гуманитарной помощью
04 Изменения в процедуре люстрации: Минюст разработал законопроект
05 Налоговый кодекс: Зеленский подписал закон о внесении изменений
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Tesla не будет судиться с Калифорнией
Tesla не будет судиться с Калифорнией
Число умерших от коронавируса в мире превысило 331 тысячу
Число умерших от коронавируса в мире превысило 331 тысячу
В Одессе произошел обвал еще одного жилого дома
В Одессе произошел обвал еще одного жилого дома
Ураза-байрам 2020: история и традиции праздника
Ураза-байрам 2020: история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь