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Лицевые щитки: какие преимущества и минусы защитного экрана от вирусов
Насколько эффективные защитные лицевые щитки от вируса

Лицевые щитки: какие преимущества и минусы защитного экрана от вирусов

Лицевые щитки: какие преимущества и минусы защитного экрана от вирусов
18:08 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Щитки гораздо удобнее масок: в них легче дышать и они не травмируют кожу лица.

Такие щитки уже давно активно используются в медицине, строительстве, промышленности. Экран-маска защищает лицо и глаза от различных брызг, едких веществ, искр сварки, пыли и более крупных твердых частиц.

В связи с разгаром эпидемии коронавируса пластиковые козырьки стали появляться у работников сферы услуг, обратили на них внимание и обычные люди.

Главные преимущества защитных экранов:

  • обеспечивают свободное дыхание;

  • можно использовать многократно;

  • легко очистить (экраны протирают антисептиком);

  • предотвращают случайное касание лица;

  • не вызывают проблем с кожей.

Однако же имеется один очевидный минус: в отличие от маски, экран неплотно прилегает к лицу.

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Немецкий вирусолог Александр Кекуле считает, что по этой причине лицевые щитки не могут обеспечить надежную защиту от коронавирусной инфекции.

"При кашле, чихании и разговоре выделяется множество капель разного размера, - отмечает специалист. - Щитки смогут "перехватить" только более крупные, которые чаще всего летят прямо и в воздухе надолго не задерживаются".

По словам эксперта, от мелких, так называемых аэрозольных капель, защитные щитки не спасут. Инфицированные микрокапли не летают по прямой траектории, а рассеиваются в воздухе и могут попасть под нижнее и боковые отверстия щитка.

Что делать, если ношение маски приводит к проблемам с кожей лица

Чтобы обеспечить более полную защиту от коронавирусной инфекции, специалисты советуют использовать лицевой щиток вместе с маской.

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Все по теме:

Здоровье, Маски, Защита, Коронавирус, Covid-19, Лицевые щитки.
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