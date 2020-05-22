Лицевые щитки: какие преимущества и минусы защитного экрана от вирусов

Новости шоу бизнеса:Щитки гораздо удобнее масок: в них легче дышать и они не травмируют кожу лица.

Такие щитки уже давно активно используются в медицине, строительстве, промышленности. Экран-маска защищает лицо и глаза от различных брызг, едких веществ, искр сварки, пыли и более крупных твердых частиц.

В связи с разгаром эпидемии коронавируса пластиковые козырьки стали появляться у работников сферы услуг, обратили на них внимание и обычные люди.

Главные преимущества защитных экранов:

обеспечивают свободное дыхание;

можно использовать многократно;

легко очистить (экраны протирают антисептиком);

предотвращают случайное касание лица;

не вызывают проблем с кожей.

Однако же имеется один очевидный минус: в отличие от маски, экран неплотно прилегает к лицу.

Немецкий вирусолог Александр Кекуле считает, что по этой причине лицевые щитки не могут обеспечить надежную защиту от коронавирусной инфекции.

"При кашле, чихании и разговоре выделяется множество капель разного размера, - отмечает специалист. - Щитки смогут "перехватить" только более крупные, которые чаще всего летят прямо и в воздухе надолго не задерживаются".

По словам эксперта, от мелких, так называемых аэрозольных капель, защитные щитки не спасут. Инфицированные микрокапли не летают по прямой траектории, а рассеиваются в воздухе и могут попасть под нижнее и боковые отверстия щитка.

Чтобы обеспечить более полную защиту от коронавирусной инфекции, специалисты советуют использовать лицевой щиток вместе с маской.