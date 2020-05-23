Скачать
Суббота, 23.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Смерть нардепа: открыто дело по статье "умышленное убийство"
Смерть нардепа: открыто дело по статье "умышленное убийство"
Авиакатастрофа PS752: в Иране нашли ответственного
Авиакатастрофа PS752: в Иране нашли ответственного
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Джон Малкович в юности стал жертвой домогательств: откровенное признание актера
Джон Малкович стал жертвой домогательств: признание актера

Озвучена главная причина скопления жира на бедрах

Озвучена главная причина скопления жира на бедрах
22:49 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Бедра и ноги - одни из самых проблемных зон, потому что именно на этих участках тела накапливаются "жировые ловушки".

Израильские специалисты утверждают, что основной причиной скопления жира на бедрах являются не калорийные продукты (хотя вредный рацион влияет на фигуру), а малоподвижный образ жизни.

Эксперты говорят, что чаще всего на проблему жировых отложений на бедрах и ногах жалуются женщины. Многие из них упорно стараются избавиться от "лишнего" с помощью правильного питания и спорта. Но физической активностью необходимо заниматься не раз-два в неделю, а каждый день.

Специалисты утверждают, что жир на бедрах и ногах увеличивается, если человек в течение дня очень мало двигается. И лишний вес будет только прибавляться, если не соблюдать правильного режима питания.

Правильное питание до, после и во время физических нагрузок
Правильное питание до, после и во время физических нагрузокЧитать полностью

На данный момент, у огромного процента людей сидячая работа, им приходиться долгое время сидеть в одном положении, поэтому не удивительно, что ноги и бедра страдают наибольше, хотя при таком образе жизни, могут начаться проблемы и со спиной.

Низкая физическая активность приводит не только к образованию жировых отложений на проблемных местах, но и общему ухудшению здоровья.

Людям, у которых сидячая работа, советуют делать регулярные 15-минутные перерывы. Необходимо встать и походить по офису или выйти на улицу и подышать свежим воздухом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Диета, Упражнения, Спорт, Ноги, Жир, Бедра.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Минздраве назвали области, не готовые к ослаблению карантина
02 Неожиданные идеи, как при помощи старых вещей обновить домашний интерьер
03 Американка во время прогулки нашла зуб доисторической акулы (Фото)
04 Забавные фотографии животных, которые подняли всем настроение
05 "Мне нравится": Маша Ефросинина кардинально сменила имидж (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 23 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
День в ООС: снайпер оккупантов ранил украинского военнослужащего
Ситуация на фронте: ранен украинский военный
Праздник Ураза-Байрам: 24 мая мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан
Праздник Ураза-байрам в этом году приходится на 24 мая
Три недели без еды: как Леся Никитюк похудела на интервальном голодании (Фото)
Три недели без еды: как Леся Никитюк похудела на интервальном голодании (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь