Петрушка, мята, орегано: травы, которые помогут снизить вес

Новости шоу бизнеса:Пять продуктов, которые помогут вам похудеть.

В природе есть множество трав, которые могут помочь в восстановлении гормонального баланса, улучшении пищеварения и ускорении процесса похудения. В рационе правильного питания они также уместны и популярны в диете, которая считается самой здоровой — средиземноморской. При этом все травы, о которых идет речь, легко доступны и известны.

1. Перечная мята

От освежающего лимонада до чашечки горячего чая — мята может улучшить вкус многих обычных блюд и напитков. Однако перечная мята также обладает еще и свойством подавлять аппетит: вы будете чувствовать себя менее голодным, употребляя ее. Соответственно, вы будете потреблять меньше калорий, а это, в свою очередь, поможет похудеть.

Правильное пищеварение является основным шагом для похудения, а перечная мята облегчает и ускоряет этот процесс. К тому же эта трава оказалась эффективным средством от синдрома раздраженного кишечника (СРК).

2. Орегано

Мы все любим орегано в пицце и бутербродах. Но знаете ли вы, что эта трава является богатым источником биологически активных соединений, таких как полифенолы и флавоноиды? И те, и другие важны для функции инсулина — они влияют на секрецию, а также на ее активность в организме.

Исследования показали, что орегано прекрасно подходит для лечения диабета. Высокий метаболизм и лучшая регуляция сахара могут облегчить управление весом. Орегано также способствует выработке желчных соков (вырабатываемых печенью) и тем самым способствует пищеварению.

3. Розмарин

Розмарин наполнен антиоксидантами, которые обладают противовоспалительными свойствами. Они предотвращают повреждения от свободных радикалов и снижают уровень сахара в крови. В сочетании все свойства делают розмарин идеальной травой для снижения веса. Он также защищает от нарушений обмен веществ. Карнозная кислота в розмарине обладает потенциалом против ожирения. К тому же, любая диета для похудения станет более привлекательной, если к блюдам добавлять эту ароматную траву.

4. Петрушка

Петрушка — союзник в ваших усилиях по снижению веса. Это природное мочегонное средство, которое помогает избавиться от задержки воды и облегчить вздутие живота. Содержание клетчатки в петрушке также высокое, что делает ее идеальной травой для похудения. Правильное питание при похудении часто содержит в меню легкие и нежирные бульоны, в которые можно добавлять петрушку.

Эугенол — масло петрушки, которое снижает уровень сахара в крови и обладает потенциалом для лечения гипергликемии. Таким образом, петрушка отлично подходит для контроля веса, особенно для людей, страдающих диабетом.

5. Мята колосистая

Если вы страдаете от проблем с весом, которые являются результатом некоторого гормонального дисбаланса, то мята может помочь вам, повышая уровень эстрогена. Восстанавливая гормональный баланс, мята может помочь сбросить лишние килограммы, особенно у женщин.

Помните, что можно быстро похудеть, сочетая правильное питание с занятиями спортом. Употребляйте травы в умеренных количествах и консультируйтесь с врачом-диетологом — и желанный результат не заставит себя долго ждать!