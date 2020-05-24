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Удивительные способы использования зеленого чая

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Удивительные способы использования зеленого чая
05:58 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Не стоит думать, что зеленый чай предназначен только для употребления внутрь.

  • 1

    Полоскание для рта

    Зелёный чай обладает противобактериальными свойствами, что делает его превосходным ополаскивателем для рта. Исследование показало, что зеленый чай содержит катехины, которые эффективны против мутировавших стрептококков, часто встречающихся в полости рта человека и вносящих существенный вклад в развитие кариеса. Можно использовать любой зелёный чай, и варить его листья в течение минуты. После охлаждения добавьте одну столовую ложку пищевой соды и применяйте в качестве средства для полоскания.

  • 2

    Чай для ванной

    Принятие ванны с чаем проводит детоксикацию кожи. Всё благодаря противовоспалительным свойствам напитка. Добавьте несколько чайных пакетиков воду в ванне и наслаждайтесь приятной теплотой.

  • 3

    Ингредиент для мыла

    Высушенные чайные листья являются естественным красителем и отшелушивающим средством, которое используется в мыле домашнего приготовления. Заварите менее 400 мл крепкого зеленого чая. Приберегите пропаренные листья на потом, дайте чаю остыть. Добавьте несколько капель эфирных масел эвкалипта и лемонграсса, а зачем 4-8 столовых ложек зелёных чайных листьев. Хорошенько всё размешайте, положите в форму для мыла. Полученное средство можно хранить в течение месяца.

  • 4

    Скраб для тела

    Создайте собственный скраб для тела, добавив несколько чайных листьев в средство для мытья тела. Грубые чайные листья помогут удалить мертвые клетки кожи, а присутствующие в них антиоксиданты окажут восстанавливающее воздействие.

  • 5

    Краска для волос

    Чай действительно может быть альтернативой красок для волос, но лишь на непродолжительное время. Сварите очень крепкий чай, охладите до комнатной температуры, затем промокните какую-нибудь ткань и нанесите на волосы.

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Здоровье, Зеленый чай, Польза зеленого чая, Советы медиков.
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