Удивительные способы использования зеленого чая

1 Полоскание для рта Зелёный чай обладает противобактериальными свойствами, что делает его превосходным ополаскивателем для рта. Исследование показало, что зеленый чай содержит катехины, которые эффективны против мутировавших стрептококков, часто встречающихся в полости рта человека и вносящих существенный вклад в развитие кариеса. Можно использовать любой зелёный чай, и варить его листья в течение минуты. После охлаждения добавьте одну столовую ложку пищевой соды и применяйте в качестве средства для полоскания.

2 Чай для ванной Принятие ванны с чаем проводит детоксикацию кожи. Всё благодаря противовоспалительным свойствам напитка. Добавьте несколько чайных пакетиков воду в ванне и наслаждайтесь приятной теплотой.

3 Ингредиент для мыла Высушенные чайные листья являются естественным красителем и отшелушивающим средством, которое используется в мыле домашнего приготовления. Заварите менее 400 мл крепкого зеленого чая. Приберегите пропаренные листья на потом, дайте чаю остыть. Добавьте несколько капель эфирных масел эвкалипта и лемонграсса, а зачем 4-8 столовых ложек зелёных чайных листьев. Хорошенько всё размешайте, положите в форму для мыла. Полученное средство можно хранить в течение месяца.

4 Скраб для тела Создайте собственный скраб для тела, добавив несколько чайных листьев в средство для мытья тела. Грубые чайные листья помогут удалить мертвые клетки кожи, а присутствующие в них антиоксиданты окажут восстанавливающее воздействие.