Какие продукты помогут избежать обезвоживания

1 Сельдерей Сочные стебли сельдерея помогут утолить жажду и дадут вам чувство сытости за счет высокого содержания клетчатки, не навредив при этом талии.

2 Редис Этот корнеплод на 95% состоит из воды, так что смело добавляйте его в летние салаты или просто устраивайте себе полезный перекус из редиса с хумусом или легким йогуртовым соусом.

3 Морковь Другим корнеплодом, который бы мы никогда не заподозрили в высоком содержании жидкости, является морковь. Тем не менее она на 90% состоит из воды, но для поддержания водного баланса лучше ее есть сырой, добавляя в салаты и овощные смузи.

4 Огурец Рекордсмен по содержанию воды — это, безусловно, огурец. Обязательно включите его в свой летний рацион, тем более с ним получаются очень вкусные легкие закуски, салаты и холодные супы.

5 Помидор Помидоры и от обезвоживания организм защитят, и со свободными радикалами, которые особенно активно образуются под воздействием солнца, помогут справиться.