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Какие продукты помогут избежать обезвоживания

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Какие продукты помогут избежать обезвоживания
05:24 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Водный баланс организма необходимо поддерживать всегда, особенно в жаркие дни.

  • 1

    Сельдерей

    Сочные стебли сельдерея помогут утолить жажду и дадут вам чувство сытости за счет высокого содержания клетчатки, не навредив при этом талии.

  • 2

    Редис

    Этот корнеплод на 95% состоит из воды, так что смело добавляйте его в летние салаты или просто устраивайте себе полезный перекус из редиса с хумусом или легким йогуртовым соусом.

  • 3

    Морковь

    Другим корнеплодом, который бы мы никогда не заподозрили в высоком содержании жидкости, является морковь. Тем не менее она на 90% состоит из воды, но для поддержания водного баланса лучше ее есть сырой, добавляя в салаты и овощные смузи.

  • 4

    Огурец

    Рекордсмен по содержанию воды — это, безусловно, огурец. Обязательно включите его в свой летний рацион, тем более с ним получаются очень вкусные легкие закуски, салаты и холодные супы.

  • 5

    Помидор

    Помидоры и от обезвоживания организм защитят, и со свободными радикалами, которые особенно активно образуются под воздействием солнца, помогут справиться.

  • 6

    Клубника

    В целом все ягоды отлично справляются с функцией поддержания водного баланса в организме, но лидером является клубника, сезон которой уже наступил. Не ограничивайте себя и добавляйте ее в салаты, десерты или просто ешьте на завтрак с йогуртом.

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