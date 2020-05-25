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Помогает похудеть, улучшает пищеварение и другие полезные свойства манго

Помогает похудеть, улучшает пищеварение и другие полезные свойства манго
22:11 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

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Экзотический фрукт манго укрепляет иммунитет человека, а помимо этого обладает целым рядом других преимуществ для здоровья. 

Способствует пищеварению. Манго обеспечивает здоровое пищеварение. Согласно экспертам, этот фрукт содержит ферменты, участвующие в расщеплении и переваривание белков и волокон, которые поддерживают эффективную работу пищеварительной системы.

Снижает уровень холестерина. Включите манго в свою диету для того, чтобы регулировать показатели холестерина. Высокий уровень волокна пектина в манго помогает снижать показатели липопротеинов низкой плотности или «плохого» холестерина. Именно он вызывает образование бляшек в кровеносных сосудах и блокирует проток крови.

Прочищает кожу. Поскольку манго содержит очень много полезных для кожи витаминов C и А, он довольно неплохо воздействует в деле укрепления здоровья кожи. В умеренных количествах манго также отшелушивает кожу и удаляет мертвые клетки.

Обеспечивает здоровые глаза. Манго - богатый источник бета-каротина, помогающего производить витамин А. Это мощный антиоксидант, укрепляющий зрение и даже уменьшающий риск возрастной макулодистрофии, приводящей к слепоте.

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Предотвращает тепловые удары. Фрукт защищает от солнечных ударов, поскольку обладает охлаждающими свойствами. Кроме того, манго дарит нам очень нужное летом чувство свежести.

Помогает худеть. Умеренное количество манго способствует потере веса. Существует мнение, что за счёт содержащихся в манго фитохимикатов любители фрукта добиваются сжигания жиров. Кроме того, во фрукте множество диетических волокон, которые вызывают чувство насыщения и уменьшают аппетит

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Mango, Польза.
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