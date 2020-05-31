Худшие продукты питания для диабетиков

1 Людям с диабетом нужно следить за потреблением углеводов, которые провоцируют у них всплеск сахара в крови. Также под особым контролем - продукты с высоким содержанием жиров: для диабетиков они особенно вредны из-за их подверженности очень высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний. Именно с учетом этих обстоятельств и определяются полезные и опасные продукты при заболевании диабетом. Поговорим о худших Белый рис. По данным обзора 2012 года, охватившего данные 350 000 человек, чем больше белого обработанного риса ест человек, тем выше его риск развития диабета 2 типа. Дополнительная ежедневная порция риса увеличивает такой риск диабета на 11%. Практически лишенный клетчатки, такой рис вызывает резкий рост сахара в крови, действуя на организм так же, как мучное или сладкое. Если употреблять рис, то лучше выбирать бурый. Он как раз насыщен клетчаткой и замедляет приток глюкозы в кровь.

2 Бананы и дыни. Бананы, дыни и косточковые фрукты, такие как персики и нектарины, содержат много сахара, и их употребление способно вызывать существенные скачки уровней глюкозы. Людям с диабетом больше подойдут несладкие яблоки, черника и другие ягоды. Фрукты полезно комбинировать с арахисовым маслом или нежирным сыром.

3 Китайская еда. Блюда с высоким содержанием жиров, натрия и углеводов могут резко повысить уровень сахара в крови и еще некоторое время поддерживать его на высоком уровне. Именно такими характеристиками отличаются многие блюда китайского фастфуда. Любителям китайской еды, страдающим от диабета, лучше освоить ее рецепты для готовки в домашних условиях и избегать в них вредных ингредиентов.

4 Выпечка на завтрак. Пончики, круассаны, булочки, кексы - все эти изделия готовятся из обработанной белой муки и содержат много жира, углеводов и натрия (в пищевом производстве натрий - один из популярный усилителей вкуса, в том числе и в десертных, хлебо-булочных изделиях). Все они серьезно повышают сахар в крови, в особенности, если съедается с утра на пустой желудок. Любой выпечке при диабете следует предпочесть кусок цельнозернового хлеба.

5 Фруктовые смузи. Звучит как название здоровой еды, но на самом деле фруктовые смузи могут быть настоящей катастрофой для диабетиков. В них слишком мало клетчатки и слишком много сахара и углеводов для этого, так что если делать смузи, - то овощные, либо из фруктов с низким содержанием сахара, таких как зеленые яблоки.

6 Смесь орехов и сухофруктов. Купленная в магазине смесь орехов и сухофруктов - это тоже один из примеров худших продуктов для людей с диабетом. Такую смесь легко съесть сразу в большом количестве, а ведь естественные сахара в сухофруктах становятся сверхконцентрированными. Прибавьте к этому калории орехов. Для поджелудочной - слишком большая нагрузка.

7 Картофель фри. Это очень калорийное блюдо содержит высокие уровни углеводов и жира, так что сахар в крови после нескромной порции картошки фри сразу взлетает. При диабете нужно крайне осмотрительно употреблять крахмалистые продукты. Следует проверять свой уровень сахара в крови через два часа после еды - это позволяет понять, насколько чувствителен организм к этим продуктам.