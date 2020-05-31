Худшие продукты питания для диабетиков

Людям с диабетом нужно следить за потреблением углеводов, которые провоцируют у них всплеск сахара в крови. Также под особым контролем - продукты с высоким содержанием жиров: для диабетиков они особенно вредны из-за их подверженности очень высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний. Именно с учетом этих обстоятельств и определяются полезные и опасные продукты при заболевании диабетом.
Поговорим о худших
Белый рис. По данным обзора 2012 года, охватившего данные 350 000 человек, чем больше белого обработанного риса ест человек, тем выше его риск развития диабета 2 типа. Дополнительная ежедневная порция риса увеличивает такой риск диабета на 11%. Практически лишенный клетчатки, такой рис вызывает резкий рост сахара в крови, действуя на организм так же, как мучное или сладкое.
Если употреблять рис, то лучше выбирать бурый. Он как раз насыщен клетчаткой и замедляет приток глюкозы в кровь.
Бананы и дыни. Бананы, дыни и косточковые фрукты, такие как персики и нектарины, содержат много сахара, и их употребление способно вызывать существенные скачки уровней глюкозы. Людям с диабетом больше подойдут несладкие яблоки, черника и другие ягоды. Фрукты полезно комбинировать с арахисовым маслом или нежирным сыром.
Китайская еда. Блюда с высоким содержанием жиров, натрия и углеводов могут резко повысить уровень сахара в крови и еще некоторое время поддерживать его на высоком уровне. Именно такими характеристиками отличаются многие блюда китайского фастфуда. Любителям китайской еды, страдающим от диабета, лучше освоить ее рецепты для готовки в домашних условиях и избегать в них вредных ингредиентов.
Выпечка на завтрак. Пончики, круассаны, булочки, кексы - все эти изделия готовятся из обработанной белой муки и содержат много жира, углеводов и натрия (в пищевом производстве натрий - один из популярный усилителей вкуса, в том числе и в десертных, хлебо-булочных изделиях). Все они серьезно повышают сахар в крови, в особенности, если съедается с утра на пустой желудок. Любой выпечке при диабете следует предпочесть кусок цельнозернового хлеба.
Фруктовые смузи. Звучит как название здоровой еды, но на самом деле фруктовые смузи могут быть настоящей катастрофой для диабетиков. В них слишком мало клетчатки и слишком много сахара и углеводов для этого, так что если делать смузи, - то овощные, либо из фруктов с низким содержанием сахара, таких как зеленые яблоки.
Смесь орехов и сухофруктов. Купленная в магазине смесь орехов и сухофруктов - это тоже один из примеров худших продуктов для людей с диабетом. Такую смесь легко съесть сразу в большом количестве, а ведь естественные сахара в сухофруктах становятся сверхконцентрированными. Прибавьте к этому калории орехов. Для поджелудочной - слишком большая нагрузка.
Картофель фри. Это очень калорийное блюдо содержит высокие уровни углеводов и жира, так что сахар в крови после нескромной порции картошки фри сразу взлетает. При диабете нужно крайне осмотрительно употреблять крахмалистые продукты. Следует проверять свой уровень сахара в крови через два часа после еды - это позволяет понять, насколько чувствителен организм к этим продуктам.
Жирное мясо. Хотя мясо богато белком и не содержит углеводов, некоторые источники белка при диабете все же лучше, чем другие. Люди с диабетом имеют высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому им нужно стараться избегать мяса с особенно высоким содержанием насыщенных жиров (например, красного мяса), а также продуктов из обработанного мяса.
Вместо этого следует есть больше растительных белков, предпочитать рыбу или курицу, которые, как правило, содержат меньше насыщенных жиров и содержат больше жирных кислот, полезных для сердца жиров.