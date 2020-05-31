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Худшие продукты питания для диабетиков

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Худшие продукты питания для диабетиков
01:58 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В список худших продуктов для людей, страдающих диабетом, входят жирное мясо, картофель фри, фруктовые смузи, китайская еда, косточковые фрукты и другие продукты. Иными словами, это продукты, насыщенные быстрыми углеводами и плотным жиром.

  • 1

    Людям с диабетом нужно следить за потреблением углеводов, которые провоцируют у них всплеск сахара в крови. Также под особым контролем - продукты с высоким содержанием жиров: для диабетиков они особенно вредны из-за их подверженности очень высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний. Именно с учетом этих обстоятельств и определяются полезные и опасные продукты при заболевании диабетом.

    Поговорим о худших

    Белый рис. По данным обзора 2012 года, охватившего данные 350 000 человек, чем больше белого обработанного риса ест человек, тем выше его риск развития диабета 2 типа. Дополнительная ежедневная порция риса увеличивает такой риск диабета на 11%. Практически лишенный клетчатки, такой рис вызывает резкий рост сахара в крови, действуя на организм так же, как мучное или сладкое.

    Если употреблять рис, то лучше выбирать бурый. Он как раз насыщен клетчаткой и замедляет приток глюкозы в кровь.

  • 2

    Бананы и дыни. Бананы, дыни и косточковые фрукты, такие как персики и нектарины, содержат много сахара, и их употребление способно вызывать существенные скачки уровней глюкозы. Людям с диабетом больше подойдут несладкие яблоки, черника и другие ягоды. Фрукты полезно комбинировать с арахисовым маслом или нежирным сыром.

  • 3

    Китайская еда. Блюда с высоким содержанием жиров, натрия и углеводов могут резко повысить уровень сахара в крови и еще некоторое время поддерживать его на высоком уровне. Именно такими характеристиками отличаются многие блюда китайского фастфуда. Любителям китайской еды, страдающим от диабета, лучше освоить ее рецепты для готовки в домашних условиях и избегать в них вредных ингредиентов.

  • 4

    Выпечка на завтрак. Пончики, круассаны, булочки, кексы - все эти изделия готовятся из обработанной белой муки и содержат много жира, углеводов и натрия (в пищевом производстве натрий - один из популярный усилителей вкуса, в том числе и в десертных, хлебо-булочных изделиях). Все они серьезно повышают сахар в крови, в особенности, если съедается с утра на пустой желудок. Любой выпечке при диабете следует предпочесть кусок цельнозернового хлеба.

  • 5

    Фруктовые смузи. Звучит как название здоровой еды, но на самом деле фруктовые смузи могут быть настоящей катастрофой для диабетиков. В них слишком мало клетчатки и слишком много сахара и углеводов для этого, так что если делать смузи, - то овощные, либо из фруктов с низким содержанием сахара, таких как зеленые яблоки.

  • 6

    Смесь орехов и сухофруктов. Купленная в магазине смесь орехов и сухофруктов - это тоже один из примеров худших продуктов для людей с диабетом. Такую смесь легко съесть сразу в большом количестве, а ведь естественные сахара в сухофруктах становятся сверхконцентрированными. Прибавьте к этому калории орехов. Для поджелудочной - слишком большая нагрузка.

  • 7

    Картофель фри. Это очень калорийное блюдо содержит высокие уровни углеводов и жира, так что сахар в крови после нескромной порции картошки фри сразу взлетает. При диабете нужно крайне осмотрительно употреблять крахмалистые продукты. Следует проверять свой уровень сахара в крови через два часа после еды - это позволяет понять, насколько чувствителен организм к этим продуктам.

  • 8

    Жирное мясо. Хотя мясо богато белком и не содержит углеводов, некоторые источники белка при диабете все же лучше, чем другие. Люди с диабетом имеют высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому им нужно стараться избегать мяса с особенно высоким содержанием насыщенных жиров (например, красного мяса), а также продуктов из обработанного мяса.

    Вместо этого следует есть больше растительных белков, предпочитать рыбу или курицу, которые, как правило, содержат меньше насыщенных жиров и содержат больше жирных кислот, полезных для сердца жиров.

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