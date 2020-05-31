В чем польза масла для кутикулы

Новости шоу бизнеса:На полках в магазинах появляется множество баночек, флаконов, тюбиков, но с названиями все путаются, а о функционале никто и не задумывается.

В бьюти-индустрии появляется немало различных средств, процедур, уследить за которыми не всегда представляется возможным. В качестве примера можно назвать масло для кутикулы, которое рекомендуют использовать все мастера маникюра, но редко кто объясняет их реальную пользу.

Польза масел для кутикулы

Масло для кутикулы решает множество проблем с кожей. Оно влияет на увлажнение кожи, ногтевой пластины, питание кутикулы. В составе косметического средства имеются различные масла, способствующие улучшению эпителизации, заживлению микротравм, которые способны возникать при домашней работы или остаются после обрезного маникюра. Кутикула и ногти подвергаются серьёзному влиянию различных факторов окружающей среды, в том числе страдают от бытовой химии.

При регулярном использовании жидкости кутикула, ногти, руки обретут более аккуратный вид. Также ногти станут крепче, будут расти быстрее и лучше.

Виды масел для кутикулы

Основой для препарата являются различные масла растительного происхождения. Это могут быть масла абрикосовое, персиковое, миндальное, авокадо, жожоба и другие. Приобрести можно в любой аптеке или косметологическом магазине. В составе каждого из них имеется огромное количество витаминов, минералов и других полезных веществ.

Если есть желание, можно сделать бьюти-средство самостоятельно. Выбирая базовое масло, нужно отталкиваться от собственных предпочтений и особенностей организма. Средство не должно вызывать аллергическую реакцию, раздражения, покраснения и других побочных эффектов. Добавив во флакон витамины А и Е, вы получите максимально полезное масло для кутикулы. Действие можно улучшить, капнув в смесь эфирное масло, которое приятно по вкусу именно пользователю и не вызывают аллергии.

Как применять масло для кутикулы

Получившаяся смесь или же купленное масло необходимо для смягчения кутикулы, роста ногтей и увлажнения кожи. Перед каждым использованием бутылёк необходимо взбалтывать, чтобы равномерно распределить ингредиенты. Затем смазывать каждый палец в зоне роста в течение 30 секунд.

Также можно подогреть средство, смочить ватный диск и наложить на пальцы. Или же перелить масло в бутылочку с кисточкой, чтобы было удобнее смазывать кутикулу.

Помните, что результат можно получить только при регулярном систематическом применении, так как руки постоянно подвержены различным негативным факторам вреда. Улучшить внешний вид возможно легко – потратив всего несколько минут в день.