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Что такое гликемический индекс - объясняет диетолог

Что такое гликемический индекс - объясняет диетолог
21:38 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Почему важно следить за гликемическим индексом продуктов, рассказывает врач-диетолог.

Углеводы - это необходимый компонент рационального питания, они являются основным источником энергии для всех клеток организма. Об этом врач-диетолог Ольга Андрианова.

По словам диетолога, разные виды углеводов могут оказывать разное влияние на здоровье человека, его вес, аппетит, показатели глюкозы крови и холестерина.

"Для оценки влияния различных продуктов питания на уровень глюкозы в крови применяют так называемый гликемический индекс. Он показывает, как быстро наше тело превратит съеденное в глюкозу, насколько стремительно возрастет ее уровень в крови человека. В качестве эталона используют чистую глюкозу, ее гликемический индекс равен 100", - отметила диетолог.

Краткая таблица гликемических индексов продуктов

Худшие продукты питания для диабетиков

Гликемический индекс продукта, по словам диетолога, зависит от типа углеводов, входящих в его состав, химического строения их молекул (размер частиц, их форма), способа приготовления блюда, наличия в составе клетчатки, белков и жиров.

"Чем лучше измельчен продукт, тем выше будет его гликемический индекс: яблочное пюре быстрее повысит уровень глюкозы, чем целое яблоко", - сказала диетолог. 

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Здоровье, Похудение, Продукты, Гликемический индекс.
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