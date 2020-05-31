Что такое гликемический индекс - объясняет диетолог

Новости шоу бизнеса:Почему важно следить за гликемическим индексом продуктов, рассказывает врач-диетолог.

Углеводы - это необходимый компонент рационального питания, они являются основным источником энергии для всех клеток организма. Об этом врач-диетолог Ольга Андрианова.

По словам диетолога, разные виды углеводов могут оказывать разное влияние на здоровье человека, его вес, аппетит, показатели глюкозы крови и холестерина.

"Для оценки влияния различных продуктов питания на уровень глюкозы в крови применяют так называемый гликемический индекс. Он показывает, как быстро наше тело превратит съеденное в глюкозу, насколько стремительно возрастет ее уровень в крови человека. В качестве эталона используют чистую глюкозу, ее гликемический индекс равен 100", - отметила диетолог.

Краткая таблица гликемических индексов продуктов

Гликемический индекс продукта, по словам диетолога, зависит от типа углеводов, входящих в его состав, химического строения их молекул (размер частиц, их форма), способа приготовления блюда, наличия в составе клетчатки, белков и жиров.

"Чем лучше измельчен продукт, тем выше будет его гликемический индекс: яблочное пюре быстрее повысит уровень глюкозы, чем целое яблоко", - сказала диетолог.