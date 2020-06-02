Скачать
Вторник, 02.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кулеба: Украинско-американские отношения существуют независимо от погоды
Кулеба: Украинско-американские отношения существуют независимо от погоды
Кориневич: Россия восстанавливает ядерную инфраструктуру в Крыму
Кориневич: Россия восстанавливает ядерную инфраструктуру в Крыму
Лунин станет сменщиком Куртуа в Реале
Лунин станет сменщиком Куртуа в Реале
Стильно, но непрактично: модные дизайнерские тренды, от которых нет пользы
Стильно, но непрактично: модные дизайнерские тренды, от которых нет пользы

ТОП-7 продуктов с пробиотиками, которые помогут похудеть с легкостью

Смотрите фото (8)
ТОП-7 продуктов с пробиотиками, которые помогут похудеть с легкостью
06:25 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Попробуйте включить в рацион продукты питания с пробиотиками, которые не только укрепляют здоровье, но и избавляет от лишних килограмм.

  • 1

    Йогурт.

    Помимо помощи в потере веса йогурт также улучшает здоровье костей и контролирует артериальное давление. Но помните, что не все типы йогуртов насыщены живыми пробиотиками. Порой полезные бактерии уничтожаются при производстве. Поэтому выбирайте правильные йогурты и читайте состав компонентов.

  • 2

    Холодный картофель.

    Приготовленный и охлаждённый картофель - один из лучших источников пробиотиков. Картошка содержит устойчивый крахмал, полезный для здоровья кишечника и помогающий похудеть. Кроме того, перевариваемые углеводы повышают чувствительность к инсулину.

  • 3

    Кефир.

    Похожий на йогурт молочный продукт, приготовляемый из перебродившего молока. В кефире имеются грибки и бактерии, а также ферментированное молоко, что делает его очень полезным для здоровья напитком, творящим настоящие чудеса в деле укрепления желудочно-кишечной системы и похудения.

  • 4

    Незрелые бананы.

    Мало кому нравятся зелёные бананы, но эти фрукты - богатейший источник пробиотиков и устойчивого крахмала. За счёт употребления зеленых бананов можно укреплять бактериальную микрофлору в кишечнике, что тоже помогает похудению. Наконец, зелёные бананы содержат растворимые и нерастворимые волокна, витамины и минералы, полезные для здоровья.

  • 5

    Шоколад.

    Не только полезный, но и очень вкусный для большинства людей продукт. В шоколаде есть пробиотики, защищающие здоровые бактерии, когда он проходит через желудок и впоследствии абсорбируется в тонком кишечнике. Этот процесс тоже способствует похудению.

  • 6

    Чеснок.

    Богатый пробиотиками, помогающий питать п поддерживать здоровые бактерии в кишечнике. Чеснок также имеет мощные, усиливающие работу бактерий свойства, которые дают преимущества для здоровья, включая сжигание избыточного жира. Лучший источник пробиотиков - сырой чеснок, но и в вареном виде он тоже сработает.

  • 7

    Яблочный уксус.

    Сырой и нефильтрованный уксус содержит пробиотики, укрепляющие здоровье кишечника. Это натуральный диуретик, способствующий потере нежелательных объемов воды. Можно смешивать столовую ложку уксуса со стаканом воды и пить, или добавлять уксус в салат.

Как правильно питаться и чувствовать себя на все сто

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Здоровье, Похудение, Продукты, Польза, Пробиотики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Косточка авокадо полезней: какими свойствами она обладает
02 Активная ходьба: кому полезно много ходить
03 Нардеп Верещук: Пристайко станет послом Украины в Великобритании
04 Так ли полезна на самом деле: испанский врач развеял мифы о воде с лимоном
05 Разумков о создании партии "За будущее": Вскоре мы объявим о том, что это уже фракция
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Чубаров о &quot;Марше на Крым&quot;: Мы не отказались от нашей акции
Чубаров о "Марше на Крым": Мы не отказались от нашей акции
&quot;Комендантский час должен строго выполняться&quot;: Трамп вводит войска в Вашингтон
Трамп распорядился ввести войска в Вашингтон
ВОЗ: Коронавирус остается вирусом-убийцей
ВОЗ: Коронавирус остается вирусом-убийцей
Рецепт дня: Запеканка из курицы с кабачками и помидорами
Рецепт дня: Запеканка из курицы с кабачками и помидорами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь