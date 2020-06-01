Активная ходьба: кому полезно много ходить

Шестимесячное исследование женщин с ранними проблемами с памятью показало, что аэробная нагрузка увеличивает размер гиппокампа — области мозга, участвующей в процессах обучения и запоминания.
Канадские исследователи утверждают, что повысить уровень регулярной физической активности никогда не поздно — даже в 70 лет!
В эксперименте приняли участие 86 женщин с умеренными когнитивными нарушениями и высоким уровнем риска деменции.
Это были женщины в возрасте от 70 до 80 лет, которые жили самостоятельно в домашних условиях. Они были разделены на три группы и занимались 2 раза в неделю по 1 часу разными видами фитнеса.
Участницы первой группы занимались активной ходьбой; во второй группе делали выпады, приседания; контрольная группа занималась упражнениями для наращивания мышц.
Размер их гиппокампа оценивали в начале и в конце шести месяцев испытаний, пишет British Journal of Sports Medicine.
В общей сложности у 29 женщин гиппокамп увеличился за период тренировок, и все они были из первой группы.