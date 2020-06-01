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Так ли полезна на самом деле: испанский врач развеял мифы о воде с лимоном

Так ли полезна на самом деле: испанский врач развеял мифы о воде с лимоном
22:56 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Врач заверяет, что никаких впечатляющих эффектов оздоровления от нее ждать не стоит.

Многие представления о пользе воды с лимоном являются по сути мифами – так же, как и заверения о литрах влаги, которые якобы нужно выпивать ежедневно. Об этом рассказал испанский врач-диетолог Айтор Санчес.

Как сообщает MedikForum.ru, в беседе с изданием Lavanguardia испанский медик заявил, что «польза воды с лимоном сильно преувеличена, а многие представления о таком напитке попросту ложны». Врач скептически прокомментировал теорию о том, что такой напиток способствует активной детоксикации (избавлению от вредных веществ) организма. По его словам, подобное очищение зависит прежде всего от функционирования печени и почек, а не от того, какая влага потребляется человеком.

Единственная польза воды с лимоном, говорит Санчес, состоит в том, что она может быть альтернативой газированным напиткам, содержащим чрезмерное количество сахара и другие нежелательные компоненты. Регулярное потребление газировки способствует развитию ожирения, диабета – простая вода с долькой лимона в этом отношении куда безобиднее.

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"Обычная вода с лимоном не сможет повысить вам иммунитет или предотвратить рак. Зато зубную эмаль она способна повредить запросто", - пояснил доктор Санчес.

Также, по его мнению, не нужно доверять утверждениям о необходимости ежедневно выпивать по два-три литра воды. Это миф, поскольку норма влаги для каждого человека является индивидуальной.

Развеял эксперт и миф о том, что употребление воды перед сном чревато сильными отеками. Чистая влага не дает такого эффекта – его производят богатые солью и сахаром продукты.

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Вода, Питание, Здоровье, Польза, Лимон, Вода с лимоном.
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