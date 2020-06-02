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Гормональный сбой: что это, какие симптомы и почему появляется

Гормональный сбой: что это, какие симптомы и почему появляется
08:35 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Разбираемся, что такое гормональный сбой и каковы реальные его причины.

Гормональный сбой – это словосочетание звучит в кабинете доктора крайне часто. Такое чувство, что диагноз ставят все кому не лень без особых на то причин. Пациент списывает своё состояние на эти нарушения, хотя не понимает, в чём истинные причины его самочувствия.

Что такое гормональный сбой

Гормональная система обеспечивает слаженную работу веществ, призванных контролировать каждую клеточку организма. Контролерами являются гормоны, благодаря грамотной работе которых мы можем просыпаться в бодром расположении духа, перерабатывать правильно пищу, направляя энергию в нужные места, грамотно реагировать на опасности, заниматься сексом с удовольствием. Гормональная система способна работать без сбоев, если ей не мешать.

В противном случае возникает сбой, который приводит к различным проблемам. В зависимости от того, какие гормоны страдают, возникают различные проявления: прыщи на лбу, например, перепады настроения, хроническая бессонница, нарушения обмена веществ.

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Причины гормонального сбоя

В первую очередь гормональный фон зависит от питания. Рацион напрямую влияет на процесс распада и образование гормонов. Им требуется строительный материал. Разделяют белковые и жировые гормоны, образующиеся из белков и жиров соответственно. К первым относят адреналин, норадреналин, гормоны щитовидной железы, окситоцин, вазопрессин. Жировые – тестостерон, эстрадиол, прогестерон, кортизол и другие.

Несбалансированное питание часто приводит к гормональному сбою. Организм нуждается в жирах животного, растительного происхождения, белках. В сутки требуется съедать не меньше 1,5 грамма белка на 1 килограмм веса. Полезные жиры содержатся в рыбе, морепродуктах, орехах, авокадо, мясе. Разумеется, никто не может заставить считать бжу, но делать это желательно для нормального функционирования организма.

Второй явной причиной является стресс. Иногда он полезен, но затянувшийся стресс оказывает губительное действие. При выработке кортизола повышается либидо, человек становится привлекательнее. Но в то же время снижается уровень дофамина и серотонина. Длительное такое поведение опасно для организма. В итоге образуются усталость, перепады настроения, сниженное либидо.

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При отсутствии патологий человек способен внести изменения и сделать жизнь лучше. Важно следить за эмоциональном состоянием, медитировать, заниматься спортом, посещать психотерапевта, увлечься каким-то хобби, слушать музыку.

Помните, что гормональный сбой является нарушением в работе эндокринной системы и требует не только изменений в образе жизни, но и грамотного лечения, за которым необходимо обратиться к гинекологу-эндокринологу.

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Здоровье, Причины, Гормональный сбой.
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