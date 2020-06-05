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Аллергия на алкоголь: первые признаки

Аллергия на алкоголь: первые признаки
18:44 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если после употребления алкоголя вы заметили аллергическую реакцию организма, необходимо обратиться к врачу для установления истинной причины.

Многие люди после употребления алкогольных напитков чувствуют ухудшение самочувствия. И всему виной может быть не обычное похмелье, а аллергическая реакция. Распознать ее можно по нескольким симптомам.

Сыпь на теле

Одним из сигналов имеющейся аллергии на алкоголь является возникновение сыпи на теле после выпивки. Раздражение может быть довольно сильным, с выраженным зудом и даже болью. "Как правило, это проявление аллергии на серу, которая присутствует в составе почти всех видов алкоголя", — заметили эксперты.

Учащенное сердцебиение

Еще один признак – учащенное сердцебиение. Если при этом проявляются также усиленное потоотделение, головокружение, общий дискомфорт, значит, организм действительно не в состоянии усваивать алкоголь.

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Тошнота

Симптомом того, что ваше тело не "дружит" со спиртными напитками, является появление тошноты, диареи после их употребления. Неприятные явления могут иметь место даже после двух бокалов вина.

Отек

О появлении аллергической реакции также свидетельствует внезапный отек, в большинстве случаев языка и губ. Также часто распухают руки, но отекать после употребления алкоголя в случае аллергии могут любые части тела.

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Здоровье, Алкоголь, Аллергия, Аллергия на алкоголь.
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