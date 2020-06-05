Лучше, чем кофе: с чего полезней начинать свое утро

Новости шоу бизнеса:Диетологи рассказали, с какого фрукта стоит начинать день.

Миллионы людей привыкли начинать утро с чашечки кофе, потому что оно бодрит и придает энергии. Но этот напиток имеет и негативные свойства, которые влияют на общее состояние организма. Если хотите утром получить максиму пользы, тогда съедайте 1-2 яблока.

Диетологи говорят, что этот фрукт нормализует сахар в крови, борется с нарушениями пищеварения и может служить заменой зубной пасты. Утреннее употребление яблок принесет пользу при запоре и поможет организму настроиться на работу.

Помимо этого, яблоки являются источником витаминов С, Е, К, витаминов группы В (фолиевая кислота, тиамин, ниацин, рибофлавин) и бета-каротина. В нем есть антиоксиданты, которые нейтрализуют в организме действие свободных радикалов, предотвращая многие воспалительные процессы.

Клетчатка, которой богаты яблоки, способствует быстрому утолению голода, но главное ─ яблоки помогают качественному перевариванию пищи.