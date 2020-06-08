Есть ли польза от рисовой воды для волос и кожи?

Новости шоу бизнеса:Удивительные свойства рисовой воды придают омолаживающий, укрепляющий и очищающий эффекты, нисколько не повреждая обрабатываемую поверхность.

В Китае рисовая вода активно используется практически всеми местными жительницами. Ведь они знают, что косметическое средство весьма полезно для кожи и волос. Подробнее о пользе рисовой воды рассказал косметолог Григорий Гольдин.

Что такое рисовая вода

Рисовая вода является косметическим средством. Представляет собой настой из риса, содержащий в своём составе множество полезных витаминов, аминокислот, важных для человека, его красоты и молодости.

Как приготовить рисовую воду

В приготовлении понадобится взять рисовые зерна — белый, бурый, длиннозерновой или круглый рис. Существует несколько вариантов изготовления. Самый быстрый готовится так: половину стакана крупы нужно залить двумя стаканами воды, настоять в течение 15 минут, после чего слить жидкость в другую ёмкость и применять в тот же день. Срок годности такой рисовой воды — не больше 12 часов, поэтому желательно действовать по следующему принципу: приготовил и применил.

Но наиболее эффективен другой рецепт. Рис настаивать в течение двух дней, вскипятить, а получившуюся жидкость разбавить двумя стаканами тёплой воды. Хранить можно аж неделю, поэтому рисового косметического средства хватит надолго.

Польза рисовой воды

Сначала разберём, чем полезна рисовая вода для кожных покровов. Когда средство настаивается, в нём вырабатывается продукт брожения: вещество Pietra, обладающее омолаживающими свойствами. Рис также насыщает жидкость антиоксидантами, минералами, аскорбиновой кислотой, другими важными компонентами.

Очень полезна рисовая вода для людей с проблемной кожей, угрями, сыпью, заметными порами. В составе крупы имеется аминобензойная кислота, избавляющая от пигментации, веснушек.

Антисептическое действие — ещё один плюс рисовой воды. Поможет при солнечных ожогах, антопическом дерматите. Рисовая вода — достойная замена дорогостоящим сывороткам. Особенно учитывая другой плюс: она не вызывает аллергической реакции на кожной покрове, поэтому о зуде или покраснениях можно забыть. Но следует быть осторожными тем, у кого сухая кожа: средство обладает подсушивающим эффектом.

Польза рисовой воды для волос

Азиатки могут похвастать красивыми, гладкими и блестящими волосами в том числе благодаря настою из риса. Они часто применяют его для мытья головы. В итоге волосы растут быстрее, становясь послушными и мягкими.

Хотите ещё ускорить рост своих локонов? Добавьте в воду несколько капель эфирного масла лаванды и розмарина, ополаскивайте волосы данной смесью и получите долгожданный эффект. Данный раствор позволит в целом сделать волосы более здоровым и красивыми.

Также отвар из риса позволяет уменьшить зуд кожных покровов, избавить от перхоти с первых дней применения. Кроме того, седина будет появляться не так скоро.