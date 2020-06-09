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Здоровые зубы и десна: самые полезные продукты для их укрепления

Здоровые зубы и десна: самые полезные продукты для их укрепления
10:35 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Морковь, огурцы, цветная капуста, сыр и другие молочные продукты являются наиболее полезными для улучшения состояния зубов и десен.

Среди самых подходящих продуктов для укрепления зубов и десен специалисты выделяют, в первую очередь, богатые кальцием, клетчаткой, магнием, фтором, фосфором, витаминами, а также веществами, дающими противовоспалительный, очищающий эффект.

Особенно полезны в этом плане овощи: брокколи, цветная капуста, морковь, сельдерей, перец, огурцы.

Как отмечают стоматологи, они отличаются низкой концентрацией сахара, одновременно богаты клетчаткой – их употребление «хорошо очищает поверхность зубов, нейтрализует кислоту, восстанавливая тем самым кислотно-щелочной баланс во рту.

Также оздоровляет состояние полости рта зеленый чай. Напиток содержит вещества-катехины, чрезвычайно благоприятные для эмали зубов (они нейтрализуют вызывающие кариес бактерии). Помимо того, его питье способствует укреплению десен, свежему дыханию.

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Врачи включили в список самых полезных и молочные продукты, являющиеся по его словам лучшим источником кальция – минерала номер один для костей и зубов. Молоко, йогурт, сыр, творог содержат мало кислот, разрушительно действующих на зубы, и включают целый комплекс полезных микроэлементов, оказывающих противовоспалительное действие.

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Питание, Здоровье, Продукты, Десна, Зубы.
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