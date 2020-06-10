Специалист объяснила, почему мороженое считают вредным лакомством

Новости шоу бизнеса:При употреблении одного из любимейших летних лакомств — мороженого — важно следить за количеством сахара в нем.

С повышением температуры воздуха россияне начинают активно закупаться мороженым. Многие игнорируют рекомендации медиков и диетологов, продолжая потреблять слишком большие дневные порции этого лакомства.

О последствиях такого поведения рассказала медицинский журналист Ольга Кашубина.

"Самый главный вред мороженого – это сахар, который там содержится. При условии, что человек полностью здоров и у него нет никаких противопоказаний холодного, как, например, какие-то болезни десен или зубов. Когда вы едите мороженое, стоит следить за содержанием сахара. Просто чтобы не превысить дневную норму. Если вы следите за питанием, следует ограничивать количество мороженого. Это сладкий продукт, его стоит есть как десерт", - объяснила эксперт.

Также Кашубина прокомментировала популярное мнение о том, что из-за мороженого можно заболеть простудой.

"Мороженое не сможет так резко снизить температуру тела, чтобы человек пострадал от перепада температур. Сиплость голоса связана с тем, что замерзают голосовые связки. Это не опасно для здоровья и не скажется на самочувствии", - добавила журналист.