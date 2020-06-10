Скачать
Среда, 10.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине 4G-интернет покрывает более половины населенных пунктов
В Украине 4G-интернет покрывает более половины населенных пунктов
Зеленский признался, что хотел назначить Богдана генпрокурором
Зеленский признался, что хотел назначить Богдана генпрокурором
Фьюри и Джошуа проведут два боя
Фьюри и Джошуа проведут два боя
Цвет волос и характер: узнайте о себе немного больше
Цвет волос и характер: узнайте о себе немного больше

Может снизить риск сердечных болезней: чем полезен миндаль

Может снизить риск сердечных болезней: чем полезен миндаль
22:57 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Перекус миндалем, по мнению британских медиков, помогает улучшить сердечную деятельность человека и избежать патологий сердечно-сосудистой системы.

По утверждению специалистов, миндаль улучшает функционирование кровеносных сосудов, снижает уровень жира и «плохого» холестерина.

Кроме того, люди часто употребляющие миндаль, уменьшают в своем рационе количество соли, трансжиров и углеводов

Если заменить 20% привычной вредной еды миндалем, то можно снизить риск сердечных болезней на 32%, отметили британские врачи.

Не все полезны: каши, которые могут навредить организму

Это объясняется тем, что антиоксиданты, которые содержатся в орехе, помогают избежать притока крови к миокарду, провоцирующий ишемическую болезнь сердца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Миндаль, Польза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жара, ливни и штормовой ветер: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
02 Как быстро избавиться от газов в кишечнике
03 Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 июня
05 В Минздраве сообщили, какие области не могут смягчить карантин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд по MH17: прокуратура заявила о показаниях свидетеля запуска ракеты
MH17: прокуратура заявила о "надежном" свидетеле
После жалоб бизнеса президент позвонил главе Минэкономики
После жалоб бизнеса президент позвонил главе Минэкономики
Кулеба: Украина не изменяет границы Береговского района в угоду интересам Венгрии
Кулеба: Украина не изменяет границы Береговского района
Ничего не помнит: Михаил Ефремов хотел свести счеты с жизнью - СМИ
Ничего не помнит: Михаил Ефремов хотел свести счеты с жизнью - СМИ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь