Гречишный чай: что за чудо-напиток и почему он так полезен

Гречишный чай в своем составе имеет огромное количество витаминов и микроэлементов, которые положительным образом влияют на многие процессы в организме.

Мало кто слышал об ароматном гречишном чае, который отличается своим уникальным вкусом и полезными свойствам. Если вы никогда не пробовали этот напиток - стоит это срочно исправить, ведь этот чай положительно влияет на весь организм.

Гречишный чай имеет богатый состав. В напитке обнаружены редкие элементы - селен, хром, алюминий, а также такие распространенные химические элементы, как железо, фтор, йод, магний, хром, кремний, медь.

Как и во всяком полезном напитке, здесь присутствуют витамины: гречишный чай является богатым источником рутина (витамина Р), который укрепляет стенки сосудов, регулирует их эластичность, а также предотвращает образование тромбов. Кроме того, рутин обладает противовоспалительным и противоаллергическим действиями. Из других витаминов в напитке обнаружены витамины группы В (В1, В2, В6), витамины С и Е.

В гречишном чае имеется достаточно большое количество флавоноидов, в частности - кверцетина, обладающего мощным противовоспалительным и антиоксидантным действиями. Такой чай:

активизирует защитные силы, восстанавливает работу иммунной системы и повышает ее сопротивляемость вирусным и простудным заболеваниям;

сокращает в несколько раз риск развития злокачественных новообразований, что важно для людей с генетической предрасположенностью к онкологии;

улучшает функционирование пищеварительной системы и особенно полезен для людей с гастритом в острой и хронической форме.

Также напиток оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему, повышает сопротивляемость организма к эмоциональным переживаниям и стрессу.