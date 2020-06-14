Защитит сердце: фисташки полезны для здоровья

Небольшая порция фисташек каждый день способствует созданию защитного эффекта от сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты из университета Джорджа Мейсона провели исследование, в ходе которого наблюдали за здоровьем людей. Пациенты в течение месяца придерживались диеты, при которой 10% энергии в организм поставляли фисташки (примерно две - три горстки).

Спустя два дня после начала эксперимента медики изучили анализы участников исследования. Оказалось, что даже через такой короткий срок уровень холестерина в крови участников снизился в среднем на 12%.

Как оказалось, фисташки блокируют работу фермента, играющего важную роль в метаболизме "плохого" холестерина, и на 9% снижают вероятность возникновения ишемической болезни сердца.

По мнению специалистов, результаты исследования показали, что включение этого продукта в ежедневный рацион может защитить сердце без серьёзной перемены диеты.