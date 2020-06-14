Защитит сердце: фисташки полезны для здоровья

Специалисты из университета Джорджа Мейсона провели исследование, в ходе которого наблюдали за здоровьем людей. Пациенты в течение месяца придерживались диеты, при которой 10% энергии в организм поставляли фисташки (примерно две - три горстки).
Спустя два дня после начала эксперимента медики изучили анализы участников исследования. Оказалось, что даже через такой короткий срок уровень холестерина в крови участников снизился в среднем на 12%.
Как оказалось, фисташки блокируют работу фермента, играющего важную роль в метаболизме "плохого" холестерина, и на 9% снижают вероятность возникновения ишемической болезни сердца.
По мнению специалистов, результаты исследования показали, что включение этого продукта в ежедневный рацион может защитить сердце без серьёзной перемены диеты.