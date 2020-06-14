Нежелателен для людей с проблемами сердца: почему солянка вредна

Диетологи рекомендуют отказаться от солянки людям с сердечно-сосудистыми и желудочно-кишечными патологиями.

По мнению врача-диетолога, любимый многими суп солянка является наиболее опасным для здоровья. Он содержит большое количество насыщенных жиров и потому противопоказан людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и проблемами с желудочно-кишечным трактом. Употребление солянки может привести к осложнениям при нарушениях холестеринового обмена и болезнях сердца.

"Из-за большого количества насыщенных жиров солянка не полезна любым людям, особенно — с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена. Это риски по заболеванию атеросклерозом, такое блюдо может оказывать раздражающее действие на желудок", — считает диетолог.

Мало того, что солянка готовится с использованием большого количества переработанного мяса, в нее еще и принято добавлять лимон с каперсами. А они могут представлять опасность для людей с язвой желудка, гастритом и заболеваниями поджелудочной железы.

Американские ученые тоже раньше пришли к выводу, что употребление в пищу большого количества продуктов из переработанного мяса, картофеля, печенья и пирожных приводит к деменции. Перед тем, как сделать такие утверждения, они исследовали 209 человек со средним возрастом 78 лет и деменцией и 418 человек соответствующего возраста, пола и уровня образования, без когнитивных нарушений.