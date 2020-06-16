Полезен при депрессии и для снижения веса: польза зеленого чая

Зеленый чай относится к тем продуктам, которые содействуют улучшению здоровья и продлению нашей жизни.

Минимальная термическая обработка этого чая сохранит почти все витамины, минеральные и биооктивные вещества находящиеся в листе чайного куста. Эти вещества положительно влияют на все органы и системы нашего с вами организма.

Полезные свойства зеленого чая

Зеленый чай способствует укреплению иммунной системы, может улучшить работу сердца, благоприятно влияет на нервную систему. Полезен чай при депрессии и снижении веса.

Большая польза этого напитка при выведении и абсорбции из организма радиационных элементов. Если зелёный чай употреблять регулярно - улучшится настроение, повысится творческая активность, ускорится процесс мышления. Но этими свойствами чай будет обладать если он хорошего качества и правильно заварен.

Первое, на что надо обратить внимание, это температура воды. Нельзя заваривать чай крутым кипятком, необходимо подождать пока вода чуть-чуть остынет. Температура кипячёной воды должна быть приблизительно 80 градусов.

Дальше обращаем внимание на время заваривания. На упаковках чая указывается время около трёх или четырёх минут. Но любители зелёного чая, как правило, заваривают не более 10 секунд. Если заваренный чай разбавить водой, все его свойства, приносящие пользу, свидуться ближе к нулю.

При всех несомненных преимуществ зелёного чая, у него есть противопоказания. Нельзя пить этот чай при обострении хронических заболеваний язвы желудка, почек, глаукоме, гипертонии.

При всех болезнях, которые сопровождаются высокой температурой зелёный чай нежелателен. А при простудных заболеваниях можно пить чай, но слабо заваренный.

Зелёный чай, если он не крепкий, можно давать детям.