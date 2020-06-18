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Как сохранить глаза здоровыми: простые советы

Как сохранить глаза здоровыми: простые советы
Обновлено 00:29 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com
Очень важно сохранить здоровье органов зрения, в чем помогут несложные советы по профилактике заболеваний глаз.
  • 1

    Глаза являются продолжением нервной системы, поэтому следует лучше питаться, избегать стресса и полноценно отдыхать, чтобы сохранить их здоровыми как можно дольше.

    Не позволяйте никому пользоваться вашими вещами и не пользуйтесь чужими.

  • 2

    Защищайте глаза от солнца солнцезащитными очками.

  • 3

    Защищайте глаза от пыли, дыма и хлора в бассейне специальными очками.

  • 4

    Давайте глазам отдых.

  • 5

    Если вы подвержены глазным заболеваниям, укрепляйте свой иммунитет.

  • 6

    Употребляйте много фруктов, ягод и овощей, особенно желтого и оранжевого цвета.

  • 7

    Избегайте блюд, приготовленных из муки высшего сорта и с сахаром.

  • 8

    Если у вас аллергия, исключите из рациона молочные продукты, кофе и чай.

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Все по теме:

Здоровье, Глаза, Зрение, Польза.

Автор:

Телеграф
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