Как сохранить глаза здоровыми: простые советы

Глаза являются продолжением нервной системы, поэтому следует лучше питаться, избегать стресса и полноценно отдыхать, чтобы сохранить их здоровыми как можно дольше.
Не позволяйте никому пользоваться вашими вещами и не пользуйтесь чужими.
Защищайте глаза от солнца солнцезащитными очками.
Защищайте глаза от пыли, дыма и хлора в бассейне специальными очками.
Давайте глазам отдых.
Если вы подвержены глазным заболеваниям, укрепляйте свой иммунитет.
Употребляйте много фруктов, ягод и овощей, особенно желтого и оранжевого цвета.
Избегайте блюд, приготовленных из муки высшего сорта и с сахаром.
Если у вас аллергия, исключите из рациона молочные продукты, кофе и чай.