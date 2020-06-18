Как сохранить глаза здоровыми: простые советы

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Глаза являются продолжением нервной системы, поэтому следует лучше питаться, избегать стресса и полноценно отдыхать, чтобы сохранить их здоровыми как можно дольше.

Не позволяйте никому пользоваться вашими вещами и не пользуйтесь чужими.