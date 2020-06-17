Лазерная эпиляция – противопоказания, последствия и показания

Быстрое и безболезненное удаление нежелательной растительности навсегда – мечта каждой женщины. В этом может помочь лазерная эпиляция – популярная методика, которая обеспечивает длительный эффект при минимальных болевых ощущениях.

С подросткового возраста девушки мучаются с лишней растительностью в нежелательных местах. В ход идут все подручные средства, которые попадаются на пути. Кто-то удаляет нежелательные волоски бритвой и следующие несколько дней мучается от раздражения. Именно поэтому многие девушки, узнав о лазерной эпиляции, готовы заплатить любые деньги, лишь бы избавится от постоянных проблем. Однако прежде, чем бросаться навстречу спасению, необходимо ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами процесса, показаниям и противопоказаниями к эпиляции. В этом нам поможет специалист сети студий EpiLaser в Киеве.

Показания

Избыточный рост волосков. Это часто приносит не только физический, но и моральный дискомфорт. Удалять чрезмерный волосяной покров бритвой или воском – слишком трудоёмкий и тяжёлый процесс. Гораздо проще убирать такие волосики с корнем. Врастание волос. Зачастую такое явление происходит, когда человек пользуется специальным кремом или вырывает растительность с корнем. Волос начинает расти внутрь, а кожица вокруг него воспаляется. Раздражение. Слишком нежная кожа, несмотря на правильный уход, увлажнение, питание и скрабирование будет раздражаться от бритья. Лазер же разрушает волосяной фолликул, не нанося вреда кожному покрову.

Противопоказания к лазерной эпиляции

Варикозные заболевания. Сахарный диабет. Различные царапины, шрамы, свежие раны, кожные болезни в месте эпиляции. Всё триместры беременности и период лактации. Длительное пребывание на солнце за четыре дня до проведения сеанса. Осложнения с сердечно-сосудистой системой. Расстройства психики. Инфекционные заболевания.

Существует ли возрастные противопоказания для лазерной эпиляции?

Женщины могут начать её делать сразу после первого менструального цикла. Мужчины же по завершении полового созревания.

Противопоказана ли эпиляция обладателям татуировок?

При обработки лазером в области тату, лучи фокусируются на пигментах красителя под кожей и поглощаться ими. Это состояние болезненно, и приводит к ухудшению татуировки. Поэтому чтоб не было последствий, косметолог обходит манипулой тату в пределах 1 см вокруг неё. Если на губах есть перманентный макияж, следует предупредить мастера.

Как и другие, похожие по свойствам косметологические процедуры, лазерная эпиляция имеет ограничения и достоинства. Чуть ниже представлен список минусов и плюсов, связанных с ней.

Плюсы эпиляции

Самый эффективный вариант для удаления волос. Результат виден практически сразу после первого раза, а с каждым последующим они становятся тоньше и незаметнее.

Комфорт. Не нужно бриться каждые два дня, избавляться от врастания или терпеть подобные проблемы от традиционных способов устранение.

Экономия времени. Сам процесс занимает весьма непродолжительное время. От 10минут, в зависимости от зон обработки.

Минусы эпиляции

4 дня до и столько же после сеанса не рекомендуется подвергаться воздействию солнечных лучей. Это чревато последствиями, появлением пигментации и увеличением риска ожогов.

Присутствие последствий и противопоказаний к лазерной эпиляции. При определенных состояниях организма она может оказаться неэффективным или даже опасным занятием.

Наличие непрофессиональных косметологов. К сожалению, в современной косметологической индустрии существует огромное количество людей, купивших диплом или обычных шарлатанов. Перед процедурой не стоит стесняться попросить врача показать его дипломы, сертификаты.

Лазерная эпиляция – очень эффективна и экономична, если учесть всевозможные тонкости и найти правильный подход. Однако это не отменяет наличия некоторых противопоказаний. Не стоит рисковать здоровьем во имя красоты, а подойти к выбору студии эпиляции и мастера со всей серьёзностью и ответственностью.

Материал публикуется на правах рекламы.