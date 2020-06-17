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Топ-3 факта о молочной продукции, которые стоит знать

Топ-3 факта о молочной продукции, которые стоит знать
Обновлено 15:43 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Чтобы выбрать качественный и полезный продукт необходимо знать о "молочке" некоторые интересные факты.

Кисломолочные продукты необходимо включать в свой рацион, ведь они являются хорошим источником многих витаминов, а также кальция, калия, магния и других ценных веществ.

Меньше ингредиентов — лучше

При покупке молочных продуктов стоит внимательно изучить состав и прочую информацию на этикетке. Чем меньше веществ значатся в списке ингредиентов, тем лучше. Для производства молочки на самом деле нужно не так много, поэтому все дополнительные консерванты, красители и добавки не самым позитивным образом сказываются на составе и питательных свойствах продукта. Если вы не уверены в имидже марки, то отдайте предпочтение максимально простому белому йогурту. Сделайте его вкуснее самостоятельно, добавив горсть ягод или ложку меда.

Обезжиренная продукция не приносит пользу

Жир, который содержится в молочной продукции, не так вреден, как те вещества, которые содержатся в фастфуде, мучном, сладком. В нем как раз больше пользы. Но если производитель вынужден его убирать, это значит, что вместо него он что-то добавит. И зачастую то, что идет в состав вместо жира, гораздо вреднее и калорийнее.

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Послевкусие определяет качество

После употребления молочных продуктов остается послевкусие. И зачастую оно может рассказать о качестве продукта больше, чем информация об этикетке и даже его внешний вид. Так, не должно быть посторонних привкусов, резкой кислоты, неестественных вкусов. Все это говорит о том, что продукт не отличается высоким качеством.

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Здоровье, Молочные продукты, Советы медиков.

Автор:

Телеграф
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