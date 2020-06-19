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Полезные продукты с высоким содержанием жира

Полезные продукты с высоким содержанием жира
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф formulazdorovya.com Фото: pixabay.com
Последние исследования показали, что насыщенные, или вредные, жиры занимают свою нишу в правильном питании и регулярное их употребление в умеренном количестве может привести в норму уровень холестерина в крови и даже улучшить метаболизм.
  • 1

    Сливочное масло

    По своим питательным свойствам сливочное масло гораздо полезнее, чем вы думаете. В нем содержится больше жирорастворимых витаминов, особенно витамин К2, который помогает вашему организму усваивать кальций, а значит доставлять его к костям и удалять из артерий, где он может нанести серьезный ущерб. Насыщенные жиры также считаются более безопасными, чем омега-6 полиненасыщенные жиры, которые поступают в организм из произведенных промышленным способом растительных масел.

  • 2

    Желтки

    Желтки обычных яиц — это источник витамина А, холина, витаминов группы В и селена. Для них характерен высокий уровень витамина D и каротиноидов — антиоксидантов, которые придают желткам свой насыщенный желто-оранжевый цвет.

  • 3

    Органический бекон

    В беконе содержится очень важное вещество холин, которое, согласно исследованиям, помогает бороться с последствиями болезни Альцгеймера и другими нарушениями в деятельности мозга. К тому же бекон — это источник витаминов группы В и цинка, которые помогают вырабатывать серотонин.

  • 4

    Какао масло

    Масло, которое очень часто используется в натуральных средствах по уходу за кожей, так же хорошо подходит и для здоровой еды. Какао масло насыщает организм антиоксидантами и омега-9 жирными кислотами, которые помогают поддерживать гормональный баланс и баланс иммунной системы.

  • 5

    Авокадо

    Авокадо богато олеиновой кислотой (омега-9) и поддерживает здоровый баланс кожи, гормонального фона, одновременно способствуя оздоровлению пищеварительной системы благодаря содержанию клетчатки. Калий в его составе помогает противостоять стрессу, а витамины группы В способствуют фертильности.

  • 6

    Горький шоколад

    Исследования показывают, что некоторые виды шоколада положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Первый в списке — горький шоколад с долей какао не менее 70-80%. Содержащиеся в нем антиоксиданты положительно влияют на кровоток и здоровье вашего сердца.

  • 7

    Ореховые пасты и масло

    Орехи — не только чемпионы по калориям, но и чемпионы по содержанию питательных веществ. Клетчатка, белок, антиоксиданты, разнообразные витамины и минералы — все в комплексе работают на понижение кровяного давления и даже оздоровление сердечно-сосудистой системы. Не забывайте и о том, что орехи — это пища для мозга. Было доказано, что одна порция орехов в день (в частности, грецких) — средство профилактики болезни Альцгеймера, улучшения памяти и подавления депрессии.

  • 8

    Семена льна и чиа

    Эти суперфуды — растительный источник омега-3 жирных кислот. Если под рукой нет рыбы, воспользуйтесь семенами льна и чиа в качестве альтернативы. Также в них содержатся так называемые лигнаны, которые могут способствовать снижению уровня холестерина, а также нагрузок на сердечно-сосудистую систему.

  • 9

    Жирные молочные продукты

    Недавние исследования не обнаружили повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца или инсульта в условиях частого употребления молочных жиров. Тем более, что молочные продукты богаты полезными микроэлементами. Витамином D или калием, которые важны для эффективной работы сердца и нормального кровяного давления.

  • 10

    Кокосовое масло

    Одно из важных преимуществ этого продукта — триглицериды, которые обладают противомикробными свойствами и защищают наш пищеварительный тракт от вредоносных бактерий.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты питания, Советы медиков.

Автор:

Телеграф
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