Умеренное потребление алкоголя в зрелом возрасте: в чем польза

Люди зрелого возраста, умеренно употребляющие алкоголь, имеют больше шанса перешагнуть отметку в 85 лет без признаков старческой деменции. Об этом заявили учёные университета Сан-Диего, Калифорния.

Исследование длилось 29 лет. Для него были отобраны мужчины старше 65 лет и женщины без учёта возраста. Уровень потребления алкоголя оценивался как умеренный, значительный или избыточный.

Умеренным потреблением считался приём не более одной пятидесятиграммовой рюмки крепкого напитка или бокала вина в день, значительным - не более трёх. Превышающие это количество достижения наблюдаемых расценивались как избыточное. Так же наблюдалась контрольная группа абсолютно непьющих людей.

По итогам исследований сделан вывод, что умеренное потребление алкоголя положительно сказалось на продолжительности жизни и когнитивных способностях наблюдаемых людей. Их показатели оказались в два раза выше, чем у контрольной группы непьющих. У людей неумеренно потреблявших алкоголь наблюдалось развитие алкогольной деменции, а продолжительность жизни примерно соответствовала возрасту трезвенников. Группа людей, избыточно употреблявших алкоголь, была слишком малочисленна, что не даёт точного статистического результата.

Учёные обращают внимание и на то, что люди, проходившие обследование, обладали достаточным уровнем жизни и могли позволить себе качественный алкоголь.