Правильный уход за жирными волосами

Жирная кожа напрямую связана с выработкой тестостерона. Сальные железы реагируют на него обильными выделениями.

Что нужно делать, чтобы прическа не выглядела неопрятно уже к вечеру.

Начнем с того, что волосы никогда не бывают жирными сами по себе. Жирная кожа головы, сальные выделения которой мы распределяем по всей длине волос в процессе расчесывания.

Собственно, это естественный природный процесс, в котором нет ничего аномального. Другое дело, что обладателям повышенного тестостерона и, соответственно, быстро теряющих свежесть волос вовсе не хочется видеть свою превратившуюся в сосульки шевелюру уже к концу дня.

Что делать в таком случае? Как ни удивительно, эксперты не советуют часто мыть голову обладателям жирной кожи. Постоянная головомойка убирает с головы защитную пленку, состоящую из себума, который служит для увлажнения кожи. Теряя влагу, кожа начинает испытывать сухость и тут же запускает работу сальных желез в еще более активном режиме, чтобы поставить защитный барьер от агрессивной окружающей среды.

Выходит, чем чаще мы моем голову, тем активнее работают сальные железы. По мнению врачей-косметологов, следует приучить себя мыть голову, как можно реже. Сначала через день, потом, в идеале, раз в два-три дня.

Чтобы приучить себя к новому режиму, придется выделить свободное время для такой переустановки, чтобы в это время не пришлось идти на какую-нибудь презентацию или званый ужин. Потому как сначала придется очень непросто, но потом кожа головы отвыкнет от постоянного стресса из-за частого удаления защитного слоя и начнет работать в более щадящем режиме.

Чтобы усмирить слишком активные сальные железы, нужны специальные средства для кожи головы. Это шампуни, бальзамы, маски с соответствующей пометкой. В их составе есть цинк, глина, ментол, растительные экстракты, которые успокаивают сальные железы и сокращают выделение себума. С ними в тандеме идут увлажняющие компоненты или целые комплексы, которые не дают коже головы пересыхать.

Сокращая количество головомоек, жирной коже головы следует делать регулярные глубокие чистки. Для этого подходят специальные пилинги с легким абразивом для кожи головы. Они помогут избавится от пленки, которая образуется при смешивании кожного сала со средствами стайлинга. Обычные шампуни промыть ее не в состоянии.

Пилинг нужно сначала распределить по проборам, затем вспенить с помощью воды, промыть кожу головы, как шампунем, и смыть.

Во время переходного периода, когда вы отучаете волосы от частого мыть, можно в критические моменты, когда жизненно необходимо появиться в обществе, использовать сухие шампуни. Они не нанесут вам большого вреда.