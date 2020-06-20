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Спасаемся от палящего солнца: как уберечь себя от жары

Спасаемся от палящего солнца: как уберечь себя от жары
Обновлено 17:40 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Все мы любим лето, но, когда температура воздуха начинает резко повышаться, хочется побыстрее спрятаться от солнца. Аномальная жара влияет на состояние всего организма. Он быстро теряет влагу и обостряет некоторые заболевания. Как же справится с такой погодой?

В первую очередь, постарайтесь меньше времени проводить под палящим солнцем, а когда выходите на улицу - не забывайте головной убор.

Также отдайте предпочтение одежде из натуральных тканей, которые пропускают воздух и позволяют ему циркулировать. Защищайте кожу солнцезащитными кремами и не забывайте носить солнцезащитные очки.

При жаркой погоде рекомендуется пить в сутки не меньше 2-х литров воды. Правильный водный режим нормализует давление, избавит от перегрева, активизирует обмен веществ. Вместо воды можно еще употреблять не крепкий чай, моры и хлебный квас. А вот от спиртных напитков лучше отказаться, потому что они вызывают обезвоживание организма.

От каких напитков лучше отказаться в жаркую погоду: вы пьете это каждый день

Рекомендуется также исключить в жаркую погоду чрезмерные физические нагрузки. Если хотите выйти на пробежку, то делайте это вечером, когда температура немного снизиться.

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Жара, Советы, Климат.

Автор:

Телеграф
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