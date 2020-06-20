Спасаемся от палящего солнца: как уберечь себя от жары

В первую очередь, постарайтесь меньше времени проводить под палящим солнцем, а когда выходите на улицу - не забывайте головной убор.
Также отдайте предпочтение одежде из натуральных тканей, которые пропускают воздух и позволяют ему циркулировать. Защищайте кожу солнцезащитными кремами и не забывайте носить солнцезащитные очки.
При жаркой погоде рекомендуется пить в сутки не меньше 2-х литров воды. Правильный водный режим нормализует давление, избавит от перегрева, активизирует обмен веществ. Вместо воды можно еще употреблять не крепкий чай, моры и хлебный квас. А вот от спиртных напитков лучше отказаться, потому что они вызывают обезвоживание организма.
Рекомендуется также исключить в жаркую погоду чрезмерные физические нагрузки. Если хотите выйти на пробежку, то делайте это вечером, когда температура немного снизиться.