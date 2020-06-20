Белок: сколько съесть, чтобы похудеть

Рацион питания должен быть правильно сбалансированным, чтобы организм получал достаточное количество белка, жиров и углеводов. Если вы хотите сбросить пару лишних килограмм, тогда рацион нужно строить на белковых продуктах. Но какой должна быть их суточная норма?

Известно, что белок помогает строить и укреплять мышцы, а также помогает бороться с жировыми отложениями. Но диета на одних белках не приведет ни к чему хорошему, полное исключение жиров и углеводов из рациона может навредить здоровью.

Эксперты выяснили, что нужно употреблять не меньше 1,5 грамма белка на каждый килограмм веса в день, если вы хотите похудеть. И это только для женщин, для мужчин доза еще больше.

Большое количество белка помогает сохранять мышечную ткань, когда мы активно начинаем сбрасывать лишние килограммы. И тогда тело не будет выглядеть дряблым, а будет стройным и подтянутым.

Но наилучший эффект от белка проявляется в комплексе с физическими нагрузками. Правильно питание и спорт - главные факторы в борьбе с лишним весом.