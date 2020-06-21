Вылечит все: удивительные свойства денежного дерева

Растет оно быстро, в уходе неприхотливо, а по лечебным свойствам схоже с другим домашним лекарем - алоэ.
Прикладывать ее нужно к травмированному участку, закрепив бинтом. Когда кашица высыхает, бинт меняют.
Им нужно смазывать больные суставы, желательно перед сном.
Он выдавливается из 10-15 листочков, разводится в стакане воды и применяется для полоскания каждые 5 часов.
Герпес тоже можно победить соком толстянки: смазывайте им больной участок каждые полчаса.
Можете пропитать соком ватный тампон, приложить к пораженному участку и закрепить пластырем.
Женщинам стоит взять на вооружение косметические свойства сока толстянки: она тонизирует кожу, разглаживает мелкие морщины, устраняет воспаления.