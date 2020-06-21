Вылечит все: удивительные свойства денежного дерева

У многих дома на окне живет толстянка, которую иначе называют денежным деревом. Это комнатное растение славится своим противовоспалительным и противовирусным действием. А по народным поверьям, привлекает в дом деньги.

Растет оно быстро, в уходе неприхотливо, а по лечебным свойствам схоже с другим домашним лекарем - алоэ.

При ожогах, ранах и синяках можно сделать кашицу из листьев толстянки.

Прикладывать ее нужно к травмированному участку, закрепив бинтом. Когда кашица высыхает, бинт меняют.

При артритах и артрозах пригодится сок, выжатый из листьев денежного дерева.

Им нужно смазывать больные суставы, желательно перед сном.

Если беспокоят частые ангины, соком толстянки можно лечить горло.

Он выдавливается из 10-15 листочков, разводится в стакане воды и применяется для полоскания каждые 5 часов.

Как только почувствовали зуд на губе - не медлите.

Герпес тоже можно победить соком толстянки: смазывайте им больной участок каждые полчаса.

Можете пропитать соком ватный тампон, приложить к пораженному участку и закрепить пластырем.

При циститах и пилонефритах народная медицина рекомендует настоять в течение часа 4-6 измельченных листочков денежного дерева в стакане кипятка. Затем жидкость процеживают и принимают по столовой ложке за 20 минут до еды. Процедуру нужно проделывать трижды в день.

народная медицина рекомендует настоять в течение часа 4-6 измельченных листочков денежного дерева в стакане кипятка. Затем жидкость процеживают и принимают по столовой ложке за 20 минут до еды. Процедуру нужно проделывать трижды в день. Хорошо помогает толстянка при геморрое: достаточно приложить к больному месту крупный лист, разрезанный вдоль.

Женщинам стоит взять на вооружение косметические свойства сока толстянки: она тонизирует кожу, разглаживает мелкие морщины, устраняет воспаления.