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ТОП-6 трав для здоровья, которые стоит высушить летом

ТОП-6 трав для здоровья, которые стоит высушить летом
Обновлено 04:57 Сегодня Телеграф narodmed.temaretik.com Фото: pixabay.com
Издавна люди используют многие травы в качестве лечебных препаратов, заменяя ими таблетки. Растения, фрукты, ягоды порой действуют на наш организм куда эффективнее. Зная полезные свойства определенных трав, можно вылечить не одну болезнь.
  • 1

    Шиповник

    Полное созревание плодов шиповника приходится на август-октябрь. В народной медицине используют не только плоды, из которых чаще всего делают чаи и настойки, но и листья, цветки, корни и семена. Плоды шиповника содержат витамин С, магний, железо, калий, органические кислоты и дубильные вещества. А вот из семян шиповника добывают масло.

    Настой шиповника. Сушеные измельченные ягоды шиповника необходимо залить кипятком и настаивать в термосе около 3 часов. На 1 литр воды берут примерно 2 столовые ложки измельченных ягод.

    Применение. Этот настой — эффективное средство для укрепления иммунитета. Также этот напиток полезен при авитоминозе, цистите, гипертонии.

  • 2

    Липа

    Липа цветет в мае-июле. Для заготовки собирают раскрывшиеся соцветия липы и бутоны, также листья и почки. Цветки липы содержат в своем составе гликозид талицин, флавоновые гликозиды, витамин С, каротин. Важно — собирать липу нужно тогда, когда в соцветии много распущенных цветков, но есть и бутоны. Если сделать это раньше, то цветки липы еще не успеют обрести свои полезные свойства.

    Чай из липы. Измельченные цветки липы залить кипятком и настаивать 20-30 минут. На 1 стакан воды потребуется 1 столовая ложка цветков. Этот напиток можно пить, например, с медом.

    Применение. Такой чай обладает потогонным, жаропонижающим действием. Его рекомендуется пить при простудах и кашле. Также он может использоваться как бактерицидное средство — можно полоскать им рот и горло во время болезней.

  • 3

    Зверобой

    Зверобой цветет с июня по август. Собирают его, срезая стебли вместе с соцветиями. Сохнет достаточно быстро. В нем содержатся дубильные вещества, никотиновая кислота, каротин, витамин С, эфирное масло, витамин РР и так далее.

    Чай из зверобоя. Измельченный сушеный зверобой залить кипятком и настаивать 30 минут. На 300 мл воды кладут 10 граммов измельченного зверобоя.

    Применение. Зверобой способствует регенерации тканей, а также оказывает противовоспалительное действие. При гриппе полезно принимать отвар зверобоя как общеукрепляющее средство.Растение поможет укрепить нервную систему, так как является антидепрессантом.

  • 4

    Пустырник

    Он цветет в июне-июле, а плоды созревают в июле-августе. Срезать стебли нужно чем раньше, тем лучше. Ориентир — конец июня. Тогда в стеблях наибольшее количество биологически активных веществ. Пустырник содержит эфирные масла, гликозиды, алкалоиды, флавоноиды, горечи, танины, органические кислоты, сахаристые и минеральные вещества, витамины А и С.

    Настой из пустырника. Пустырник нужно залить кипятком и настоять около 40 минут. На 200 мл воды берут 15 граммов травы. Принимать настой нужно 3-4 раза в день.

    Применение. Пустырник обладает седативным и гипотензивным действием. Препараты из пустырника используются при неврозах, вегетососудистой дистонии и гипертонии.

  • 5

    Полынь горькая

    Полынь — растение с горьким вкусом — цветет в июле-августе. Собирать нужно в начале цветения. Горький вкус полыни обусловлен содержанием в ней сесквитерпенов, усиливающих секреторную функцию желудочно-кишечного тракта.

    Настой. Сушеную полынь залить горячей водой и настаивать 30 минут. На 200 мл воды понадобится 10 граммов полыни.

    Применение. Используется для возбуждение аппетита и улучшения пищеварения при гастритах как с пониженной, так и с повышенной кислотностью. Также применяется при заболеваниях печени, желчного пузыря и анемии.

  • 6

    Черемуха

    Плоды черемухи созревают в июле-августе. Именно они являются лекарственным сырьем. Ни в коем случае нельзя употреблять плоды черемухи с косточками или заваривать дробленые ягоды – это грозит отравлениями. Очищайте их после сушки. Плоды содержат аскорбиновой, яблочной и лимонной кислот, рутина, антоциана, флавоноидов, сахаров и эфирного масла.

    Настой. Сушеные ягоды залить кипятком и настаивать 20 минут, затем процедить. На 1 стакан воды понадобится 10 граммов ягод.

    Применение. Такой настой оказывает вяжущее и противовоспалительное действие, нормализует работу кишечника, очищает кровь, является хорошим мочегонным средством.

Как правильно заваривать овес для очищения печени

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Здоровье, Травы, Народные средства, Целебные травы, Советы медиков.

Автор:

Телеграф
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