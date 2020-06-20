ТОП-6 трав для здоровья, которые стоит высушить летом

1 Шиповник Полное созревание плодов шиповника приходится на август-октябрь. В народной медицине используют не только плоды, из которых чаще всего делают чаи и настойки, но и листья, цветки, корни и семена. Плоды шиповника содержат витамин С, магний, железо, калий, органические кислоты и дубильные вещества. А вот из семян шиповника добывают масло. Настой шиповника. Сушеные измельченные ягоды шиповника необходимо залить кипятком и настаивать в термосе около 3 часов. На 1 литр воды берут примерно 2 столовые ложки измельченных ягод. Применение. Этот настой — эффективное средство для укрепления иммунитета. Также этот напиток полезен при авитоминозе, цистите, гипертонии.

2 Липа Липа цветет в мае-июле. Для заготовки собирают раскрывшиеся соцветия липы и бутоны, также листья и почки. Цветки липы содержат в своем составе гликозид талицин, флавоновые гликозиды, витамин С, каротин. Важно — собирать липу нужно тогда, когда в соцветии много распущенных цветков, но есть и бутоны. Если сделать это раньше, то цветки липы еще не успеют обрести свои полезные свойства. Чай из липы. Измельченные цветки липы залить кипятком и настаивать 20-30 минут. На 1 стакан воды потребуется 1 столовая ложка цветков. Этот напиток можно пить, например, с медом. Применение. Такой чай обладает потогонным, жаропонижающим действием. Его рекомендуется пить при простудах и кашле. Также он может использоваться как бактерицидное средство — можно полоскать им рот и горло во время болезней.

3 Зверобой Зверобой цветет с июня по август. Собирают его, срезая стебли вместе с соцветиями. Сохнет достаточно быстро. В нем содержатся дубильные вещества, никотиновая кислота, каротин, витамин С, эфирное масло, витамин РР и так далее. Чай из зверобоя. Измельченный сушеный зверобой залить кипятком и настаивать 30 минут. На 300 мл воды кладут 10 граммов измельченного зверобоя. Применение. Зверобой способствует регенерации тканей, а также оказывает противовоспалительное действие. При гриппе полезно принимать отвар зверобоя как общеукрепляющее средство.Растение поможет укрепить нервную систему, так как является антидепрессантом.

4 Пустырник Он цветет в июне-июле, а плоды созревают в июле-августе. Срезать стебли нужно чем раньше, тем лучше. Ориентир — конец июня. Тогда в стеблях наибольшее количество биологически активных веществ. Пустырник содержит эфирные масла, гликозиды, алкалоиды, флавоноиды, горечи, танины, органические кислоты, сахаристые и минеральные вещества, витамины А и С. Настой из пустырника. Пустырник нужно залить кипятком и настоять около 40 минут. На 200 мл воды берут 15 граммов травы. Принимать настой нужно 3-4 раза в день. Применение. Пустырник обладает седативным и гипотензивным действием. Препараты из пустырника используются при неврозах, вегетососудистой дистонии и гипертонии.

5 Полынь горькая Полынь — растение с горьким вкусом — цветет в июле-августе. Собирать нужно в начале цветения. Горький вкус полыни обусловлен содержанием в ней сесквитерпенов, усиливающих секреторную функцию желудочно-кишечного тракта. Настой. Сушеную полынь залить горячей водой и настаивать 30 минут. На 200 мл воды понадобится 10 граммов полыни. Применение. Используется для возбуждение аппетита и улучшения пищеварения при гастритах как с пониженной, так и с повышенной кислотностью. Также применяется при заболеваниях печени, желчного пузыря и анемии.