Как правильно заваривать овес для очищения печени

1 В печени скапливаются шлаки и другие вредные вещества, попадающие в наш организм из внешней среды, а также с продуктами питания, которые не всегда отвечают нормам и стандартам, предусмотренным системой питания. Таким образом, чтобы избежать серьезных заболеваний, печени, необходимо уделять ей особое внимание, периодически выполняя чистку. Делать это можно и в домашних условиях, используя проверенные и эффективные методы, такие, как чистка печени овсом.

2 Польза овса для организма Чтобы не возникало никаких сомнений в эффективности данного способа чистки печени, скажем несколько слов о пользе овса и его преимуществах перед другими методами очистки. Прежде всего, в состав овса входит большое количество питательных веществ, среди которых так необходимые организму для нормальной жизнедеятельности белки, жиры и углеводы. Кроме того, в нём содержатся минералы и витамины, нормализующие работу человеческого организма. Стоит так же упомянуть, что овёс обладает целым набором лечебных свойств. Особого внимания заслуживают противовоспалительное, мочегонное, желчегонное, обволакивающее и кроветворное действия. И последнее преимущество овса – это его безопасность и мягкость. В отличие от альтернативных чисток, очистка овсом является наиболее щадящей для организма, но в то же время достаточно эффективной.

3 Особенности чистки печение овсом Для того, чтобы чистка принесла желаемые результаты и не навредила организму, её нужно проводить в соответствии со всеми правилами. Если вы решили приступить к чистке печени, вам следует придерживаться режима здорового питания, исключив из своего рациона все жирные и жареные продукты, а также любой алкоголь. Для приготовления специальных овсяных отваров и настоев, которые понадобятся для процедуры, используется исключительно необработанное и неочищенное зерно, в котором полностью сохраняются все свойства овса. Приобрести такой овёс можно в специализированных магазинах, либо на рынке. Чтобы всегда чувствовать себя в отличной форме, чистку овсом нужно проводить не реже одного-двух раз в год. Лучше всего для этого подойдут демисезонные периоды, а именно, весна и осень, когда организм наиболее податлив воздействию различных средств, таких как отвар из овса.

4 Как приготовить настой из овса Для приготовления настоя овса для чистки печени вам понадобятся неочищенные зёрна, которые нужно пропустить через кофемолку, измельчив их до порошкообразного состояния. После этого одна столовая ложка полученного порошка заливается одним литром воды и настаивается в течение 12 часов. Затем настой нужно процедить, удалив весь осадок, и принимать его по стакану три раза в день перед едой. Для приготовления следующего настоя понадобится духовка. Как и в первом случае, используется только неочищенный, натуральный овёс. Стакан зёрен овса необходимо тщательно промыть водой, удалив все посторонние примеси и отслоившуюся шелуху, после чего овёс помещается в кастрюлю, заливается тремя литрами горячей воды и отправляется в разогретую предварительно до 150 градусов духовку на два часа. После этого настой нужно остудить, процедить и принимать два раза в день за пол часа до еды по 150 мл.