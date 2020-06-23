Скачать
Вторник, 23.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Количество заболевших COVID-19 выросло в 16 областях Украины: карта эпидемии
Количество заболевших COVID-19 выросло в 16 областях Украины: карта эпидемии
Минздрав: Проведение ВНО в Украине возможно
Минздрав: Проведение ВНО в Украине возможно
Названа предварительная дата боя Усик - Джошуа
Названа предварительная дата боя Усик - Джошуа
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 июня

Опасные насекомые этим летом и последствия их укусов

Опасные насекомые этим летом и последствия их укусов
Обновлено 11:53 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Лето - это не только пора солнца, тепла и веселья, но и сезон насекомых.

Некоторые из них вполне безобидны, но есть и те, которые представляют для нас угрозу. Чьих укусов стоит опасаться наибольше.

Оса

Наверное, каждого из нас в детстве жалила оса. Однако не стоит терять бдительность, поскольку укус осы может стать сильным аллергеном и вызвать анафилактический шок. Помимо этого, их укусы очень болезненны. Чтобы избежать такой проблемы, обязательно используйте резкие духи и носите светлую одежду.

Муха

Укус мухи нужно обязательно обработать спиртовым раствором. Дело в том, что их жало переносит более 70 болезней. Поэтому при первых же очевидных симптомах укуса обязательно доставайте спирт для дезинфекции.

Сезон клещей: как уберечься от укусов этим летом

Слепни

При укусе слепень может служить механическим переносчиком заболеваний, передающихся с кровью, - сибирской язвы, туляремии, филяриоза. Симптомы могут быть следующие: боль, жжение, зуд, отек, покраснение, сочащаяся кровь из ранки. К счастью, защититься от их укусов достаточно просто. Нужно только регулярно использовать репеллент.

Клещи

Самым мелких и коварным среди этих насекомых является клещ. Он может передать человеку возбудителей некоторых заболеваний, таких как, например, болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) или клещевой энцефалит. После прогулок в парке или на природе обязательно осмотрите свое тело, если обнаружили клеща - обратитесь к врачу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лето, Вред, Насекомые.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Напитки, которые нужно пить перед сном, чтобы похудеть
02 Зеленский: Канада планирует строить в Украине горно-обогатительный комбинат
03 Итоги дня 22 июня: Карантин в Украине и вступительная кампания 2020
04 Эта картинка подскажет, что Вам нужно делать в своей жизни
05 В ЧЕСНО рассказали, кто является крупнейшим донором "Партии Шария"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Непогода в Украине: разрушены дамбы и мосты, обесточены более 200 сел
Непогода в Украине: разрушены дамбы, обесточены более 200 сел
Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 61 случай, три летальные
Коронавирус в Киеве: за сутки выявили 61 случай, три летальные
В России уже почти 600 тысяч зараженных COVID-19
В России уже почти 600 тысяч зараженных COVID-19
Даже маска не помешала образу: звезда &quot;Секса в большом городе&quot; показала летний наряд (Фото)
Даже маска не помешала образу: звезда "Секса в большом городе" показала летний наряд (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь