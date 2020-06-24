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Учимся контролировать аппетит: как научиться меньше есть

Учимся контролировать аппетит: как научиться меньше есть
Обновлено 17:45 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay
Изобилие продуктов не дает закрыть рот и отказаться от лишнего жирного кусочка. Но все мы знаем: лишний вес – беда! Он портит фигуру, приводит к болезням и летальному исходу.

1. Перечислить свои любимые лакомства

И исключить их из жизни. Своего врага нужно знать в лицо. Например, очень любите пирожные, конфеты, пиццу, бургеры. Сделайте так, чтобы самая любимая еда не присутствовала в доме. Не посещайте места, где ее можно купить. Помните: пользы от вредной пищи никакой, и с пищевой зависимостью нужно бороться.

2. Записывать все съеденные блюда

Контролируйте, сколько съедаете за день. Когда наглядно убедитесь, что очередная конфета явно лишняя, завтра будет проще отказаться от нее.

3. Устраивать правильные перекусы

Хочется «запрещенного»? Найдите альтернативу среди полезных продуктов. Нарежьте морковь и съешьте ее с хумусом, купите вкусные отруби вместо печенья, устройте полезный ужин с красной рыбой и овощами на гриле. Поверьте, полезные продукты заиграют новыми красками, если их вкусно приготовить. Никакая жареная картошка не сравнится!

4. Не спешить во время еды

Насыщение наступает спустя 15-20 минут после начала трапезы. Поэтому не заглатывайте куски, хорошенько пережевывайте и наслаждайтесь блюдом. Лучше в это время не сидеть в телефоне и не смотреть сериал: не заметите, как отвлечетесь и переедите. А уже через час захочется перекусить шоколадкой или заварить чайку с печеньем.

5. Пить воду

В больших количествах и всегда, когда хочется. Особенно летом, в жару. Иногда мы путаем жажду с голодом, поэтому держите под рукой бутылку чистой воды.

6. Ужинать после шести

Вам не нужны большие перерывы между приемами пищи. Или этот хитрый способ похудеть в формате «съем салатик и после шести уже не будут кушать». А то в полночь очнетесь возле холодильника с кастрюлей борща в руках. Лучше ужинать за 3-4 часа до сна полноценно: в блюде должны быть белок и овощной гарнир. Если вечером чувствуете голод, позвольте себе скушать яблоко.

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7. Высыпаться

Ученые доказали: недостаток сна приводит к ожирению. Примите этот факт. Полноценный сон и похудение прочно связаны, поэтому не крадите у себя часы сна. Все мы очень занятые люди, и хотим успеть все и сразу. Но без 7-8 часов ничего не получится, еще и вес наберется.

Контролируйте свои привычки и будьте здоровы!

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Питание, Здоровье, Еда, Польза.

Автор:

Телеграф
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