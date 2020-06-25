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Лечение COVID-19: Минздрав внес еще один препарат в протокол

Лечение COVID-19: Минздрав внес еще один препарат в протокол
Обновлено 10:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
Министерство здравоохранения провело заседание рабочей группы с ведущими специалистами и обсудили вопросы обновления стандартов оказания медицинской помощи при коронавирусе, на ее заседании препарат дексаметазон был внесен в протокол лечения COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вчера состоялось заседание рабочей группы с ведущими специалистами страны относительно обновления стандартов предоставления медпомощи по COVID-19. В том числе рассмотрели вопрос относительно внесения дополнительных лексредств, то есть расширения этого протокола, которое основывается на нашем опыте, опыте других стран и клинических испытаниях. Например, такой препарат как дексаметазон внесли в клинический протокол", - сказал он.

Помимо этого, министр напомнил, что в случае несоответствия региона определенным критериям на протяжении трех дней региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций должна усилить карантинные ограничения.

"В постановлении правительства четко определено по каким показателям определяются критерии в той или иной области относительно усиления карантина. Один из этих показателей – тестирование. Если на протяжении трех дней этот показатель не соответствует критерию, установленному Кабмином, соответственно региональная комиссия ТЭБ и ЧС должна собраться и определится насчет усиления карантинных мер",- сказал он.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга выявлено 994 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, 349 человек из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 16 умерли.

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Все по теме:

Минздрав, Максим Степанов, Covid-19, Лечение COVID-19, Дексаметазон.

Автор:

Телеграф
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